Ya está en vigor: ayudas de hasta 12.000 euros para obras en locales sociales de asociaciones de vecinos

Desde el pasado 19 de marzo, la Xunta de Galicia mantiene abierta una nueva convocatoria de ayudas de 3 millones de euros para mejorar las instalaciones y los equipamientos de las asociaciones de vecinos, de mujeres rurales y de las comunidades de usuarios de aguas. El plazo de solicitud estará abierto hasta el próximo 20 de abril de 2026.

Las ayudas económicas podrán alcanzar la totalidad de la inversión realizada, con un límite máximo por entidad de 12.000 euros para la realización de obras en locales sociales de asociaciones de vecinos y de mujeres rurales o en instalaciones de traídas de agua de comunidades de usuarios, y de 5.000 euros para la dotación de equipaciones.

Hasta 12.000 euros para obras

Las entidades vecinales y asociaciones de mujeres rurales pueden optar a esta nueva línea de ayudas impulsada por la Xunta, dotada con un presupuesto global de 3 millones de euros. El objetivo de esta convocatoria es mejorar las infraestructuras y el funcionamiento de estos colectivos, así como reforzar servicios básicos en el rural.

Las subvenciones se estructuran en dos líneas. La principal, con una dotación de 2,6 millones de euros, está destinada a financiar obras de acondicionamiento, reforma y ampliación de locales sociales. Entre las actuaciones subvencionables se incluyen la eliminación de barreras arquitectónicas y mejoras en estructuras, fachadas, cubiertas, paramentos interiores, ventanas, techos u obras de fontanería, sistemas de climatización, saneamiento o electricidad.

En el caso de las comunidades de usuarios de aguas, la principal novedad es la prioridad para actuaciones en infraestructuras afectadas por incendios forestales durante el verano de 2025 en zonas declaradas en situación operativa 2.

La segunda línea, dotada con 400.000 euros, está orientada a la adquisición de equipamiento necesario para el funcionamiento de las entidades y la organización de actividades. En este apartado se incluyen gastos en mobiliario, equipos informáticos y material audiovisual o acústico.

Las ayudas podrán cubrir hasta el 100% de la inversión realizada, con un máximo de 12.000 euros por entidad para obras y de 5.000 euros por equipación. Para acceder a ellas, las entidades deberán estar inscritas en el registro correspondiente y cumplir los requisitos de identificación establecidos.

Estos son los requisitos que deben cumplir los proyectos para ser subvencionables:

Obras de acondicionamiento, reforma y ampliación de los locales en que la entidad desarrolla su actividad

Adquisición de equipamiento básico de los locales, necesario para el funcionamiento común de la entidad (mobiliario, equipamiento de oficina, equipamiento informático y audiovisual) y adquisición de otro equipamiento o mobiliario para actividades específicas, que no tendrá carácter básico

Obras de mejora, reforma y reparación de las infraestructuras e instalaciones de las traídas de agua comunitarias, promovidas por comunidades de usuarios de aguas

Se excluyen los gastos corrientes de las entidades, tales como material fungible, luz, agua, teléfono, alquileres de locales y similares, ni la adquisición de elementos decorativos u ornamentales o la compra de teléfonos móviles.