Confirmado: A Coruña oferta 29 nuevas plazas municipales, 17 de ellas para la Policía Local

La búsqueda de empleo no es fácil. Además de portales como InfoJobs e Indeed, los ayuntamientos también publican ofertas de trabajo, como en el último comunicado del Concello de A Coruña.

Para aquellos coruñeses que estén buscando empleo, el Gobierno local, a través de la empresa pública EMVSA, ha anunciado la apertura de los procesos de selección para 29 nuevas plazas en los servicios municipales.

Hasta 36.662 euros al año

En concreto, el Ayuntamiento ha abierto el proceso para la provisión de una plaza de asesoría jurídica, una de arquitectura técnica, una de auxiliar administrativo y una de gestión social, destinadas a la gestión del Banco Municipal de Vivenda, orientado al alquiler social.

Los contratos de trabajo que se formalicen al amparo de esta convocatoria tendrán una duración determinada; es decir, serán de carácter temporal. La retribución bruta anual prevista para cada uno de los puestos es la siguiente:

Asesor jurídico: 36.662,17 euros

36.662,17 euros Arquitecto superior o técnico: 36.662,17 euros

36.662,17 euros Auxiliar administrativo: 23.437,26 euros

23.437,26 euros Auxiliar de gestión social: 23.437,26 euros

El Concello de A Coruña establece una serie de requisitos para cada uno de los puestos. En este sentido, las personas candidatas deben acreditar una experiencia mínima de 4 meses en un puesto igual al ofertado y la posesión de la titulación exigida en cada caso.

"En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberán estar en posesión de la credencial que justifique su homologación", explica el Ayuntamiento en nota de prensa.

Las personas interesadas deberán juntar toda la documentación requerida en el plazo de 10 días hábiles desde la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña (BOP). Las bases completas se pueden consultar a través de este enlace.

Plazas para la Policía Local

Por otro lado, el Concello ha informado del proceso de selección para varios puestos de diferente condición en la Administración local.

En la modalidad de promoción interna, está activa la búsqueda de un inspector de la Policía Local y 16 oficiales. En este caso, las personas aspirantes deben tener, al menos, tres años de antigüedad en el servicio policial.

Asimismo, se han abierto procesos para la adjudicación de una plaza de técnico medio de promoción de empleo y otra de técnico de apoyo social. Ambas pertenecen a la escala de Administración especial y cuentan con un plazo de presentación de candidaturas de 20 días.

Oposiciones

En último lugar, el BOP ha publicado recientemente las bases específicas que regirán el proceso selectivo del Concello para la cobertura de cuatro plazas, por el turno libre, de ingeniero de caminos y dos, por el turno de promoción interna, de técnico de informática.