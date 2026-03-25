Galicia dará hasta 150 millones en ayudas económicas frente a los efectos de la guerra de Irán

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha anunciado hoy miércoles en el Parlamento que el Gobierno autonómico aprobará el próximo lunes un paquete de 150 millones de euros con ayudas destinadas a los sectores más afectados por la guerra de Irán.

Rueda, que ya había avanzado el pasado lunes que el Ejecutivo trabajaba en varias medidas, señaló que estos 150 millones "se sumarán" a los 120,6 millones que, según cálculos de la Xunta, dejarán de ingresar las arcas autonómicas por las medidas anticrisis estatales.

El presidente de la Xunta, a este respecto, ha anticipado varias vías de acción, empezando por "facilitar circulante" a empresas que trabajan en Oriente Medio a través "de créditos rápidos en diez días".

Los transportistas tendrán "ayudas compensatorias", mientras que la bolsa recoge también una partida para el sector primario, "acelerando todas las ayudas a aquellos que hicieron grandes inversiones y que ahora lo necesitan", señaló Rueda, antes de aludir de forma expresa al sector marítimo.

La Xunta busca que las destinadas a los sectores agrícolas y pesqueros se tramiten "con la máxima celeridad" para que puedan renovar maquinaria y los barcos para reducir el consumo en un contexto en el que el precio del combustible ha aumentado considerablemente.

Las ayudas de inclusión social también se agilizarán, según Alfonso Rueda: "Adelantaremos el complemento a las pensiones no contributivas y a la renta de integración social (Risga), lo que haga falta".

"Deje de arrastrar los pies"

Rueda ha anticipado estas medidas durante su cara a cara de la sesión de control con la líder del BNG, Ana Pontón, quien le ha tildado de "bulopresidente". La nacionalista ha instado al líder del PPdeG a "dejar de arrastrar los pies" y actuar con urgencia ante las necesidades generadas por el conflicto de Oriente Medio.

Pontón, además, ha propuesto movilizar 700 millones en un paquete medidas que incluirían ayudas directas para los sectores más afectados, una línea de crédito para las pymes y un "escudo social gallego".