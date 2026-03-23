Ganaderos gallegos denuncian la bajada del precio de la leche: hasta 11 céntimos por litro

Varios miembros de Unións Agrarias derraman leche en el centro de Cash Galicia en protesta por la bajada del precio. Unións Agrarias

Los ganaderos gallegos están preocupados por la bajada del precio de la leche. Las industrias han anunciado una reducción de entre 4 y 11 céntimos, a la que se suma el incremento del precio de los costes de producción debido a la guerra en Oriente Próximo y la llegada del producto más barato de Francia y Portugal.

Precisamente, Unións Agrarias (el sábado) y Sindicato Labrego Galego (el lunes) celebraron protestas en Cash Galicia y Lactalis, respectivamente, contra la bajada del precio. Los sindicalistas de UA, además, derramaron varios litros de leche en el establecimiento de A Sionlla.

El responsable del sector lácteo de Unións Agrarias Óscar Pose, explica que es "imposible" que la leche que se produce en Galicia cueste entre 76 y 79 céntimos, como ocurre en algunos casos: "Solo con leche a 30 céntimos de Portugal se pueden poner estos precios aquí".

Las industrias han anunciado una reducción de entre 4 y 11 céntimos que situarían los precios de la leche "por debajo del coste de producción para cientos de explotaciones gallegas". El sector, además, atraviesa un momento "complicado" y exige a la Xunta una campaña de control tras comprometerse a ello en una reunión.

Unións Agrarias cifra en 6 y 7 céntimos el aumento de los costes de producción debido al conflicto bélico de Oriente Medio, que ha provocado que el combustible para vehículos agrícolas pase de 0,80 euros a 1,60. El sector deberá hacer frente en los próximos cuatro meses a entre el 60 y el 80% de los gastos anuales.

En la misma línea se muestra el SLG, que asegura que en concreto Lactalis ha bajado el precio que paga a los productores entre 2,5 y 6 céntimos por litro. El sindicato ha presentado una denuncia ante la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA).

"No existen realmente indicadores en el mercado que hagan pensar en una bajada del precio de la leche, se trata de una artimaña de las empresas para bajar el precio en origen. Los datos indican una subida de producción mínima en un contexto donde cierran muchas granjas con lo cual no podemos hablar de excedente de leche, solo tiene explicación si pensamos que pretenden traer leche de fuera o que quieren aumentar su beneficio a costa de los de siempre", censura el secretario de Acción Sindical del SLG, Brais Álvarez.

La Xunta defiende que ha reforzado controles