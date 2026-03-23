Galicia impulsa un campus de innovación social en Ourense para abordar retos del rural

Galicia será escenario en abril de una nueva iniciativa centrada en la innovación social y el desarrollo del rural. Se trata de Impact Campus, una convivencia que reunirá a más de un centenar de perfiles vinculados al emprendimiento, la empresa y las instituciones con el objetivo de diseñar soluciones a problemas reales del territorio.

El proyecto fue presentado en Madrid durante el estreno del documental de Impact Social Cup, un evento que congregó a más de 200 representantes de empresas, inversores y entidades públicas.

Impact Campus se celebrará del 9 al 12 de abril en el municipio ourensano de San Xoán de Río y contará con la participación de más de 100 asistentes, entre ellos emprendedores, estudiantes, artistas, deportistas y profesionales del ámbito empresarial e institucional. Durante tres días, los participantes convivirán en un formato experiencial que combinará charlas, actividades de conexión y trabajo colaborativo.

El objetivo principal de esta iniciativa será dar respuesta a dos retos concretos del rural gallego: la movilidad y la vivienda. Ambos desafíos fueron identificados por la propia comunidad local y servirán como base para el trabajo de equipos multidisciplinares que desarrollarán propuestas con vocación de continuidad.

El proyecto está impulsado por Impact Social Cup, iniciativa fundada por el gallego Tomás Garnelo Fernández de Córdoba, y cuenta con el apoyo de la Xunta de Galicia, la Deputación de Ourense y el Concello de San Xoán de Río. Según sus promotores, el campus busca “conectar talento, empresa y territorio”, además de reforzar el posicionamiento de Galicia como referente en innovación social y emprendimiento con impacto.

Con esta propuesta, las administraciones implicadas pretenden avanzar en la atracción de talento y en la generación de soluciones innovadoras que contribuyan a la revitalización del medio rural gallego.