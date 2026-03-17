Pagan 1.000 euros por un día de trabajo en el evento de Ibai Llanos: cómo inscribirse desde Galicia

Ibai Llanos es uno de los streamers y creadores de contenido más influyentes del mundo hispanohablante. Con más de 19 millones de seguidores en Twitch y otros 15 en YouTube, también es el responsable de organizar La Velada del Año.

El evento anual de boxeo entre creadores de contenido y famosos, que ya ha enfrentado a Perxitaa contra Gaspi, Abby contra Roro y Viruzz contra Tomás Mazza, regresará el próximo 25 de julio a Sevilla.

1.000 euros netos y alojamientos y desplazamientos incluidos

Los seguidores gallegos de Ibai Llanos podrán acceder a La Velada del Año mediante la compra de entradas o, también, a través de una curiosa oferta de empleo gestionada desde InfoJobs, cuyo proceso de selección todavía sigue abierto.

"La sexta edición de La Velada del Año ya es una realidad. Ya se conocen los participantes, la fecha, el lugar, la hora... ¡Ahora solo faltas tú! ¿Te imaginas ganar 1.000 euros asistiendo de manera VIP?", señala la plataforma de empleo en un comunicado en LinkedIn.

En concreto, la oferta de trabajo promete una "experiencia única", además de una remuneración de 1.000 euros netos por un solo día de trabajo, que consiste en ir como invitado VIP al evento de La Velada VI, al que podrás llevar un acompañante.

"La oferta incluye todos los gastos pagados. Así que, aunque la oferta diga Sevilla, inscríbete desde cualquier lugar y te pagaremos el alojamiento y el viaje de ida y vuelta desde tu casa. Tendrás derecho a asistir al pesaje".

Para inscribirse no es necesario cumplir requisitos específicos, aunque, lógicamente, será imprescindible tener libre la jornada del 25 de julio, que cae en sábado. InfoJobs llevará a cabo el proceso de selección y cederá los datos de la persona seleccionada a una ETT, con el fin de formalizar el contrato de trabajo.

"Parece un sueño, pero es real. Así que, ¿a qué estás esperando?", animan desde InfoJobs.

La Velada del Año busca 2 programadores

De forma paralela, La Velada del Año VI busca dos programadores para "crear la página web que romperá internet". Aunque la oferta también esté publicada en Sevilla, las personas interesadas podrán inscribirse desde cualquier lugar porque es un trabajo 100% remoto.

No se requiere experiencia mínima, pero es recomendable tener conocimientos en cualquier framework de Frontend (React, Angular, Vue, Astro, Next.js...).

Además, la oferta incluye entradas para La Velada, el desplazamiento y el alojamiento para dos personas. "Ganarás 1.500 euros por dos semanas de trabajo a jornada parcial", informa InfoJobs, antes de añadir: "Y lo mejor es que aprenderás al lado de Miguel Ángel Durán García".