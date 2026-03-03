Rueda, "satisfecho" tras reunirse con el comisario de Agricultura por comprometerse a reforzar controles ante Mercosur

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha asegurado haber salido "satisfecho" de su reunión este martes en Bruselas con el comisario europeo de agricultura, Christophe Hansen, después de que este se haya comprometido a reforzar las inspecciones en las aduanas ante la entrada en vigor provisional de Mercosur.

Así lo ha sostenido en declaraciones a la prensa recogidas por Europa Press tras haberse encontrado en la capital comunitaria con el comisario, a quien ha subrayado la necesidad de "una estricta observancia" de todas las cláusulas de salvaguarda y las garantías que aseguren que la agricultura y la ganadería gallega no sufran "ningún tipo de perjuicio" tras la aplicación del acuerdo comercial.

Rueda había insistido anteriormente en asegurar los controles de origen de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, para que toda la mercancía agraria y ganadera que se pretenda importar a la UE cumpla los mismos requisitos que se exigen dentro del bloque comunitario, con la idea de que no haya competencia desleal.

"Se comprometió el comisario a que todo esto ya lo tienen previsto. Van a aumentar las inspecciones y los inspectores de la UE para asegurarlo", ha desvelado el presidente gallego de su reunión con el comisario, con quien ha coincidido que al tratarse de gestiones realizadas en las fronteras "es una labor de los Estados miembro".

El presidente de la Xunta ha apelado a la colaboración "de todas las administraciones" en los controles de calidad de los productos importados de los países de Mercosur, a la vez que ha llamado a que la importación de los mismos "no suponga ningún perjuicio" y a aprovechar "las oportunidades" de la exportación de productos desde Galicia.

Nueva PAC

También se ha referido a la reforma de la Política Agraria Común (PAC) y a la nueva propuesta de la Comisión Europea de reorganizar el gasto comunitario mediante la creación de un Fondo Europeo único que agruparía distintas políticas --entre ellas la agrícola-- bajo un único plan por Estado miembro.

En la práctica, este planteamiento implica que la PAC dejaría de contar con un fondo agrícola específico y abandonaría su estructura tradicional de dos pilares, dejando aún en entredicho el importe global de la financiación para estos planes, que solo se conocerá una vez aprobados los planes nacionales, y el sistema de pagos.

Rueda, que ha agradecido al comisario que se haya reunido con él dadas las "circunstancias complicadas" con la escalada del conflicto en Oriente Próximo, le ha trasladado al comisario que es "necesario tener fondos" para que "la gente quiera vivir en el rural en Galicia" y para "seguir modernizando las explotaciones" y garantizar "el relevo generacional".

Tras detallar que el comisario ha aceptado una invitación a Galicia para ir a comprobar "el enorme impacto positivo" que los fondos europeos en la modernización de las explotaciones gallegas, ha expresado su confianza en que no haya merma de los fondos europeos destinados al mundo rural.

"Los fondos europeos siguen siendo fundamentales y lo que nos transmitió (el comisario) es que ahora mismo alrededor del 95% de los fondos que recibió España de la PAC y de los fondos agrarios de la Unión Europea en el periodo que ahora termina, se van a mantener y el otro 5% es lo que se está negociando ahora a través de diversas fórmulas, por lo tanto confío en que no haya una disminución que sería muy perjudicial", ha añadido.

Fondos agrarios gestionados por las regiones

En este sentido, Rueda ha trasladado a Hansen la necesidad de no cambiar el sistema de gestión de fondos como el agrario, que según ha detallado ahora mismo son gestionados por las regiones, para darle la potestad de su uso a los Estados miembro.

"Creo que la gestión por las regiones, por las comunidades autónomas en España, de los fondos europeos en general, especialmente los fondos agrarios, se ha revelado durante estos años muchísimo más eficaz que dejar que esto en manos de los Estados miembro", ha esgrimido el presidente de la Xunta.

Rueda ha puesto como ejemplo "la diferencia" de la ejecución de las comunidades autónomas y del Gobierno central con los fondos de recuperación Next Generation, ya que mientras las regiones han gestionado el "prácticamente" 100% del dinero que se les ha traspasado, en Moncloa han tenido una gestión "muy mejorable" con los fondos que se ha reservado.

Durante el encuentro, el presidente gallego también ha trasladado al comisario que si se dan mayor cantidad de fondos a regiones con algún tipo de perjuicio por el cambio climático, siga criterios "equitativos", sin beneficiar "unos territorios por encima de otros".

"En Galicia, desde luego, también lo estamos sufriendo (el cambio climático). No hay, en mi opinión, regiones más perjudicadas que otras. Acabamos de ver todos los problemas del tren de borrascas que tiene Galicia", ha desarrollado.

Rueda y Hansen también han tratado otros criterios a tener en cuenta en la nueva PAC, y el presidente de la Xunta le ha sugerido que no se beneficie a "las grandes extensiones, los grandes latifundios", que son propios de "ciertos territorios del sur de España", dado que en el norte se estilan explotaciones más pequeñas.