Estrella Galicia necesita trabajadores para su sede en Arteixo (A Coruña): exige FP e inglés intermedio

Hijos de Rivera es una de las empresas familiares de cerveza más emblemáticas de España. Fundada en 1906 en A Coruña por José María Rivera, se ha consolidado como una de las principales productoras de cerveza del país.

A través de su perfil en LinkedIn, Hijos de Rivera actualiza las ofertas de empleo disponibles. Entre ellas destaca una oportunidad para Estrella Galicia, su marca insignia, en la planta de Morás, en Arteixo (A Coruña).

Estrella Galicia busca trabajadores para su sede en Arteixo

Interior de las instalaciones de Estrella Galicia en Morás.

Estrella Galicia ha iniciado una nueva búsqueda de personal. En estos momentos, precisa incorporar a su equipo de Arteixo a un operario de fabricación con experiencia en el área de elaboración en industria alimentaria para su planta de Morás.

En este sentido, las tareas a desempeñar consisten en colaborar en el desarrollo de las actividades productivas, trabajando en base a las especificaciones y estándares del puesto y realizando el mantenimiento de la zona de trabajo, todo ello con el objetivo de optimizar la obtención de la cerveza.

La persona seleccionada, en el día a día, deberá gestionar el proceso productivo de la cerveza, así como de los subproductos, y proporcionar apoyo en la puesta en marcha de equipos e instalaciones, además de identificar posibles incidencias operativas y participar en su resolución.

Entre sus responsabilidades también se encuentra la realización de revisiones de carácter preventivo y la gestión de almacén, atendiendo a la entrada de materias primas y de aprovisionamiento (recuento, revisión de stocks y posibles roturas).

"Estamos buscando a una persona implicada, resolutiva y con gran capacidad de trabajo en equipo", explica Hijos de Rivera en su oferta de empleo en LinkedIn. Los candidatos, además, deberán contar con los siguientes requisitos:

Experiencia de más de 1 año en un puesto similar dentro de la industria alimentaria

en un puesto similar dentro de la industria alimentaria Estudios de ciclo formativo de Grado Superior, idealmente Química Industrial o Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria. "También podrán ser valoradas otro tipo de formaciones afines relacionadas de grado, diplomatura o licenciatura

Conocimientos en procesos bioquímicos , así como seguridad alimentaria, y familiaridad con el uso de herramientas y programas informáticos (valorable SAP)

, así como seguridad alimentaria, y familiaridad con el uso de herramientas y programas informáticos (valorable SAP) Nivel de inglés intermedio

Las personas interesadas pueden inscribirse a través de la oferta publicada en LinkedIn. Se trata de un puesto a jornada completa en la sede de Morás, en Arteixo, aunque no se detallan ni los horarios ni la retribución mensual.

Además de esta vacante, Hijos de Rivera mantiene abiertas otras candidaturas, entre ellas varias becas de formación en distintas áreas (como marketing o medioambiente), así como puestos de operario de envasado y técnico en logística de exportación.