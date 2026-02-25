La pensión media en Galicia se sitúa en 1.176,8 euros en febrero, un 4,9% más

La pensión media en Galicia se sitúa en 1.176,82 euros en febrero, un 4,9% más que un año antes. Este dato es el segundo peor a nivel nacional, solo por delante de Extremadura, con 1.165,74 euros, según ha informado este martes el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Tal y como informa Europa Press, la pensión media en España ha aumentado un 4,5% hasta los 1.366,2 euros, es decir, 189 euros por encima del dato gallego.

Mientras, la pensión media de jubilación se sitúa en 1.347,7 en Galicia en el segundo mes del año, 219 euros por debajo de los 1.566,81 euros de la media española. Es el segundo dato por la cola en España, solo por encima de Extremadura (1.337,4 euros). Son 490.021 las pensiones de jubilación en la comunidad.

La pensión de viudedad es de 831,34 euros en Galicia, también en la cola (972,79 euros en España). Y la pensión de incapacidad permanente es de 1.137,96 euros en la comunidad, inferior a los 1.253,57 euros de la media. La pensión de orfandad es de 549,93 euros (550,14 euros en España) y de 735 euros en favor de familiares (819,46 euros en España).

Además, hay 100.928 pensionistas de la comunidad que tienen algún complemento por brecha de género, con un importe medio de 70 euros.

El número de pensiones existentes en Galicia es de 787.441 en febrero de 2026, un 0,65% más en comparativa interanual. Supone el 7,5% del total estatal de cerca de 10,5 millones de pensiones en España.

Hay un total de 698.168 pensionistas (pueden tener más de una pensión) en la comunidad, repartidos entre 354.322 mujeres y 343.844 hombres. Son 9.452.148 los pensionistas existentes en el Estado.

Las pensiones en España

La Seguridad Social destinó en el presente mes de febrero la cifra récord de 14.272,4 millones de euros en España al pago de la nómina ordinaria mensual de las pensiones contributivas, un 6,07% más que en igual mes de 2025, según ha informado este miércoles el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Esta nómina incluye la revalorización de las pensiones aprobada por el Gobierno, cuya convalidación se votará mañana en el Congreso, aunque esta vez se espera que salga adelante al haberse incluido la subida de las pensiones en un decreto separado del escudo social, como pedían PP y Junts.

Con carácter general, la subida aplicada en esta nómina es del 2,7%, en línea con el IPC medio entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025, tal como establece la Ley de garantía del poder adquisitivo de las pensiones aprobada en 2021.

Tres cuartas partes del gasto en pensiones contributivas corresponden a pensiones de jubilación, como es habitual. En concreto, estas pensiones suponen el 73,2% de la nómina, 10.054,1 millones de euros.

A pensiones de viudedad se han destinado 2.275,8 millones de euros, mientras que la nómina de las prestaciones por incapacidad permanente asciende a 1.322,9 millones; la de orfandad, a 184,4 millones de euros y la de las prestaciones en favor de familiares, a 38,2 millones.

La Seguridad Social ha abonado este mes 10.446.888 pensiones a cerca de 9,5 millones de personas, de las que 6,7 millones son pensiones de jubilación; 2,3 millones de pensiones de viudedad; más de un millón son pensiones de incapacidad permanente; más de 335.000 son de orfandad y 46.600, en favor de familiares.

Aumento de la pensión media de jubilación

Según el Ministerio, la pensión media del sistema de la Seguridad Social se situó en febrero en 1.366,2 euros mensuales, un 4,5% más que en el mismo mes del año anterior. Esta media incluye la cuantía de las distintas clases de pensión (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y en favor de familiares).

Por su parte, la pensión media de jubilación, que perciben más de dos tercios del total de pensionistas (6,6 millones de personas), alcanzó a 1 de febrero los 1.566,8 euros mensuales, un 4,4% más que en febrero de 2025.

Por regímenes, el importe de la pensión media de jubilación procedente del Régimen General es de 1.727,2 euros mensuales, mientras que en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos alcanza los 1.056,5 euros. En la Minería del Carbón, la cuantía de la pensión media es de 2.996 euros, y de 1.731,1 euros en el Régimen del Mar.

En cuanto a la pensión media de viudedad, en febrero alcanzó los 972,8 euros al mes.

La cuantía mensual de las nuevas altas de jubilación en el sistema ascendió en enero (último dato disponible) a 1.865,8 euros de media.

En 2025 se registraron 375.324 nuevas altas en pensiones de jubilación, de las que el 27,9% fueron jubilaciones anticipadas, cifra que se ha reducido 12,1 puntos desde 2019, antes de las reformas llevadas a cabo por el Gobierno.

En total, se dieron de alta 104.655 jubilaciones anticipadas. Por su parte, el 72,1% de los nuevos jubilados accedieron con la edad ordinaria (270.622).

En este mismo periodo, el 10,9% de las altas correspondieron a la modalidad de jubilación demorada, frente al 4,8% que suponían en 2019. Son 40.952 altas de este tipo, mientras que en 2019 apenas llegaban a 14.000.

La edad media de acceso a la jubilación se sitúa en 65,3 años

Como resultado del retraso voluntario del momento de retiro y del menor adelanto, la edad media de acceso a la jubilación se sitúa en 65,3 años, cuando en 2019 era de 64,4 años. El Ministerio recuerda que en 2022 entraron en vigor nuevos incentivos para la demora en el acceso a la jubilación y se reconfiguró el marco legal para la jubilación anticipada.

La media de tiempo de resolución de los expedientes en enero (último dato disponible) fue de 17,82 días en el caso de la pensión de jubilación y de 14,85 días en el caso de las pensiones de viudedad. El plazo máximo de resolución en estos procedimientos es de 90 días, tanto en las prestaciones de jubilación como en las de viudedad.

Complemento para la reducción de la brecha de género

En febrero, 1.367.995 pensiones cuentan con el complemento para la reducción de la brecha de género, de las que un 77,6% son percibidas por mujeres (1.061.238). El importe medio mensual de este complemento en la pensión es de 76,95 euros.

Del total de pensiones complementadas, el 24,3% corresponde a pensionistas con un hijo (331.812); el 49,5% a beneficiarios con dos hijos (676.549); cerca de un 17,8% lo perciben con tres hijos (243.259), y por cuatro hijos lo cobran el 8,5% (116.372).

Este complemento, vigente desde febrero de 2021, consiste en una cuantía fija y su solicitud debe realizarse en el momento en el que se solicita la pensión.

Clases pasivas

Por otra parte, la Seguridad Social ha informado de que la nómina mensual de pensiones de Clases Pasivas ascendió a 1.758,3 millones de euros en el mes de enero (último dato disponible), un 6% más que en igual mes de 2025.

El número de pensiones de Clases Pasivas en vigor fue de 736.793 en enero, un 2% más, aunque este tipo de pensión es percibida por 707.230 pensionistas.

El Régimen de Clases Pasivas del Estado incluye fundamentalmente al personal militar y al personal civil de la Administración General del Estado, de la Administración de Justicia, de las Cortes Generales y de otros órganos constitucionales o estatales, así como a funcionarios transferidos a las comunidades autónomas.