La MERP de Galicia entrega 30.000 firmas a la Valedora del Pueblo pidiendo blindar las pensiones

La Plataforma Estatal por el Blindaje de las Pensiones (MERP) de Galicia se reunirá mañana, jueves 26 de febrero, con la Valedora do Pobo en Santiago de Compostela. El encuentro se enmarca dentro de la convocatoria de la Jornada de Movilización que la Xunta Estatal para el Blindaje de las Pensiones convocó para esta jornada.

El objetivo de la reunión es entregar 30.000 firmas ciudadanas que apoyan el blindaje de las pensiones en la Constitución. Esta entrega corresponde a las últimas firmas recogidas en Galicia y forman parte de las 2.750.000 firmas que la MERP ha recogido en total (una de las mayores campañas de recogida de firmas realizadas en nuestro país). Las firmas están siendo entregadas al Defensor do Pobo a nivel estatal y a las instituciones que representan esta función en cada comunidad autónoma, con el fin de mantener este valioso apoyo social.

La reunión contará con la presencia de representantes de 15 de las 32 organizaciones que la MERP tiene en Galicia. Además de entregar firmas, la delegación regional quiere transmitir a la Valedora do Pobo que el Blindaje de las Pensiones en la Constitución es defender el Estado del Bienestar. Un tema, señalan, clave en este momento, en una situación internacional y nacional convulsa y compleja, en la que el sistema público de pensiones está siendo atacado y cuestionado.

Asimismo, mañana, a las 11:30 de la mañana, las organizaciones de la MERP de Galicia también presentarán las acciones que se llevarán a cabo con motivo del Día Estatal del Blindaje de las Pensiones. Se prevén 100 acciones en todo el Estado y 10 en Galicia, en diferentes localidades.