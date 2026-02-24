La Xunta de Galicia publica nuevas ofertas de empleo: 36 vacantes para trabajar como operario, cocinero o repartidor

La semana comienza con buenas noticias para todos aquellos que estén buscando trabajo. La Xunta de Galicia acaba de actualizar la lista de ofertas de empleo de su portal web. En concreto, son nuevas vacantes distribuidas por las cuatro provincias gallegas y de sectores tales como hostelería, deporte y logística.

Si estás buscando trabajo, el buscador de ofertas privadas de empleo de la Xunta de Galicia es súper práctico y siempre está actualizado. De hecho, la consellería de Emprego, Comercio e Emigración ha sumado en las últimas horas un total de 36 nuevas ofertas de trabajo dirigidas a varios sectores.

36 nuevas vacantes en las últimas horas

Este portal web de la Xunta acumula un gran volumen de ofertas de trabajo y también programas públicos de empleo financiados por Emprego Galicia en cooperación o promovidos por entidades y empresas públicas.

Cocinero, monitor de pilates, repartidor en motocicleta, ciclomotor y/o motocarro, carpintero de aluminio, cuidador de personas con discapacidad... Son algunos de los nuevos perfiles que necesitan ser cubiertos en distintos puntos de la geografía gallega, como Ourense, Fene (A Coruña) y A Guarda (Pontevedra).

En cada oferta se detalla todo tipo de información de interés: desde la fecha de publicación del anuncio hasta el puesto convocado, las características del cargo, el tipo de jornada y los horarios, así como los teléfonos de contacto.

En esta última actualización, la Xunta ha incorporado 36 nuevas vacantes, que se suman a la amplia lista de candidaturas añadidas recientemente. Con todo ello, este portal se convierte en una alternativa más para buscar empleo más allá de plataformas como Indeed o InfoJobs.

A continuación, te detallamos la lista completa de vacantes añadidas en las últimas horas:

Empleo Localidad Conductores-repartidores en motocicleta, ciclomotor y/o motocarro, excepto mensajería Ourense Carpintero de aluminio, metálico y PVC Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) Operario de gestión de residuos Vigo Cuidadores de personas con discapacidad y/o dependencia, en instituciones Fene (A Coruña) Técnicos en calderería Xove (Lugo) Persona de limpieza o limpiadores en general Castro de Rei (Lugo) Peones de horticultura y de jardinería Pontevedra Dependientes de carnicería y/o charcutería A Coruña Camareros de piso Muxía (A Coruña) Empleados administrativos, en general Vilalba (Lugo) Cocineros, en general A Guarda (Pontevedra) Peones ganaderos, en general Boimorto (A Coruña) Monitor de pilates Lugo Lavanderos, limpiadores y planchadores de ropa a mano Santiago de Compostela Empleados administrativos (discapacidad igual o superior al 33%) A Coruña Auxiliares de enfermería de geriatría Teo (A Coruña) Cuidadores de personas con discapacidad y/o dependencia, en instituciones Castro de Rei (Lugo) Operadores de máquina de impresora offset, en general Vigo Asistentes domiciliarios Amoeiro (Ourense) Trabajadores sociales Avión (Ourense) Personal de limpieza o limpiadores en general (discapacidad mínima del 33%) A Coruña Conductores de furgoneta, hasta 3,5 toneladas A Pobra do Caramiñal (A Coruña) Encargados en instalaciones mineras Rodeiro (Pontevedra) Ferrallistas Lugo Encargados de obra de edificación, en general Xinzo de Limia (Ourense) Asistentes domiciliarios Riotorto (Lugo) Encofradores Lugo Albañiles Lugo Camareros, en general Ordes (A Coruña) Psicólogos sanitarios generales Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) Operadores de máquina, troqueladora de papel, cartón y materiales afines Vigo Empleados administrativos, en general A Estrada (Pontevedra) Técnicos en prevención de incendios, en general Boiro (A Coruña) Taxistas O Barco de Valdeorras (Ourense) Cocineros, en general Meis (Pontevedra) Cocineros, en general A Illa de Arousa (Pontevedra)

Cómo funciona el portal de empleo de la Xunta

Realizar una consulta en el buscador de ofertas privadas de empleo de la Xunta es súper sencillo. Para ello, basta con seleccionar la localización en la que deseas buscar trabajo y después ordenar por fecha, oferta, empleo y localidad.

Además, si deseas filtrar por sectores o perfiles, también puedes rellenar un recuadro en blanco con el título de 'Empleo'.

Una vez completado este paso, el portal web mostrará todos los resultados e información más completa (experiencia, cargo, tipo de contrato...) de cada oferta pulsando sobre ello.

"Si estás interesado en alguna oferta y cumples los requisitos exigidos en ella, puedes presentar tu candidatura pulsando en el botón 'Solicitar' y presentar tu candidatura a través de la oficina virtual, llamando al 012 o acudiendo a tu oficina de empleo", apuntan desde la Xunta de Galicia.