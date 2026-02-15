Galicia se sitúa entre las comunidades autónomas con mayor duración de las bajas laborales

Galicia se sitúa junto a Extremadura y Asturias entre las comunidades autónomas que registran las mayores duraciones medias de bajas laborales. Así lo recoge el último análisis de datos elaborado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).

El análisis también recoge que la Comunidad Foral de Navarra, Cataluña y el País Vasco son las regiones que registraron las mayores tasas de incidencia de incapacidad temporal por contingencias comunes en 2024, con 52,2, 49,1 y 42,6 casos por cada 1.000 afiliaciones respectivamente. Mientras que, las comunidades con mayor crecimiento acumulado son Canarias y Cantabria, con un aumento del 71,4 por ciento, 66,6 por ciento, respectivamente.

En el extremo opuesto, comunidades como Andalucía (26,3), Aragón (31,2), Galicia (24,4), Principado de Asturias (25,5) y Extremadura (18,7) mantienen incidencias inferiores a la media en 2024.

En términos absolutos, se ha producido un aumento de los episodios de contingencias comunes a nivel nacional, que pasan de 4,7 millones en 2017 a casi 8,6 millones en 2024, frente a la estabilidad de las contingencias profesionales (700.000 episodios al año).

Galicia entre las comunidades con más duración de bajas

Del análisis elaborado por el organismo independiente que dirige Cristina Herrero también se extrae que el tiempo que la duración media a nivel nacional ha crecido desde 40 días en 2017 a 45,9 días en 2024.

En el análisis de la duración por comunidad autónoma, Extremadura, Galicia y el Principado de Asturias destacan por registrar las mayores duraciones medias en 2024, con 88,6, 82,8 y 73,3 días, respectivamente, acompañadas de incrementos acumulados por encima de la media nacional (36%, 26,2% y 24,1%).

Entre las comunidades con una duración por encima del promedio nacional e incrementos más moderados se encuentran Castilla y León (61,8 días), Comunidad Valenciana (61,5), Cantabria (56,9), Andalucía (55,8) y Canarias (55,1).

Finalmente, la Comunidad Foral de Navarra y Aragón registran duraciones inferiores a la media (31,3 y 48,4 días, respectivamente), pero un crecimiento acumulado superior al promedio (23,6% y 27,2%).

Ante estos incrementos, el organismo independiente ha propuesto desarrollar un sistema de información integrado, reforzar las capacidades del Instituto Nacional de Seguridad Social para mejorar la supervisión, mejorar la colaboración con los médicos de atención primaria, promover una mayor implicación de las grandes empresas en la gestión responsable de la prestación y la mejora de la salud laboral y abordar la evaluación de las listas de espera.