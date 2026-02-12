La Xunta lo confirma: nueva ayuda de 1,3 millones para autónomos por la contratación indefinida

Buenas noticias para los gallegos que estén buscando empleo: la Xunta de Galicia ha anunciado una nueva convocatoria de ayudas para fomentar la contratación indefinida de más de un centenar de personas, con una dotación de 1,3 millones de euros.

Esta línea de ayudas se integra en las órdenes publicadas hace unos días en el Diario Oficial de Galicia (DOG), con diferentes aportaciones dirigidas a autónomos, personas desempleadas y asociaciones de trabajadores por cuenta propia.

Nueva ayuda de la Xunta: promete trabajo indefinido a 160 personas

Galicia cerró 2025 con 106.900 desempleados, 2.500 menos que un año antes (-2,28%), según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA). Para seguir reduciendo esta cifra, el Ejecutivo regional ha anunciado una nueva ayuda que promete contratos indefinidos a un total de 160 personas.

El tejido empresarial de Galicia está compuesto, en su mayoría, por microempresas y, principalmente, por personas trabajadoras, que son las principales protagonistas en la creación de empleo. Por este motivo, la Xunta de Galicia impulsa medidas para fomentar el emprendimiento y apoyar a personas emprendedoras como agente dinamizador de la economía en la región.

En este contexto surge este programa de ayudas a personas trabajadoras autónomas por la contratación indefinida y la formación de personas asalariadas, con un presupuesto de 1,3 millones de euros.

Podrán ser beneficiarias de las ayudas previstas en la orden publicada en el DOG las personas trabajadoras autónomas o las personas profesionales con domicilio social y fiscal en Galicia, por la primera, segunda y tercera contratación que realicen con carácter indefinido.

Por el contrario, no tendrán derecho a las prestaciones las personas que hayan realizado la misma actividad que los trabajadores autónomos, en los tres meses inmediatamente anteriores a la fecha de inicio de la nueva situación de alta en la Seguridad Social.

Tampoco las sociedades civiles ni las comunidades de bienes, así como las personas socias o comuneras que las integran, ni las personas autónomas colaboradoras, tal y como ha acordado el Ejecutivo nacional.

Cómo solicitar las ayudas

Las personas interesadas deberán presentar las solicitudes por vía electrónica a través del formulario normalizado disponible en la sede electrónica de la Xunta de Galicia. Las solicitudes deberán presentarse ante el departamento territorial donde la persona solicitante tenga el domicilio fiscal.

El plazo general para la presentación de las solicitudes de las ayudas establecidas en esta orden finalizará el 30 de septiembre de 2026, a las 20:00 horas.