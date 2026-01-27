El paro cae en 2.500 personas en Galicia en 2025, año en el que se crearon 33.700 empleos

Una mujer al lado de una oficina del SEPE. Marta Fernández Jara - Europa Press

Galicia cerró 2025 con 106.900 desempleados, 2.500 menos que un año antes (-2,28%). Así lo reflejan los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), publicada este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y según los cuales se crearon 33.700 empleos a lo largo del ejercicio (+2,92%).

Este descenso del paro en Galicia es inferior a la bajada media del 4,5% en el conjunto del país, en donde el desempleo se rebajó en 118.400 personas en 2025, hasta situarse en 2,47 millones de desempleados.

El empleo creció en 605.400 puestos de trabajo (+2,8%) en España, una décima menos que el avance de Galicia. Así, 2025 termina con un nuevo récord de 22.463.300 ocupados en el país y un número de desempleados inferior a los 2,5 millones.

