A Coruña culmina un año de pesca "estable" y apunta a mantener su crecimiento en 2026

Hay optimismo en la lonja de A Coruña. Lo traslada su presidente, Juan Carlos Corrás, al hacer balance de un año completo de actividad pesquera y al vislumbrar cómo puede transcurrir el siguiente en uno de los sectores productivos que definen A Coruña.

Más capturas, más facturación. Así se cerró 2025: algo más de 24.900 toneladas de pescado descargado, por encima de los 72 millones de euros de valor en el producto. Suponen un incremento superior al 17% y al 20%, respectivamente, en comparación con el año anterior. El precio medio por kilo llegó a 2,89 euros, el más alto en los últimos diez años.

El presidente de la Autoridad Portuaria, Martín Fernández Prado, ya avanzó en su repaso a la actividad del puerto durante el año pasado que la pesca había registrado un muy buen comportamiento, con un incremento interanual del 10%.

Lirio, jurel, sardina, merluza y anchoa encabezan las descargas de la lonja coruñesa, más de 4.750 toneladas en el caso del lirio y casi 3.000 de merluza, la especie con la facturación más alta, 14,5 millones en todo el año. Las cinco rozan o superan las 3.000 toneladas y los 4,6 millones de euros.

Descargas de pescado en el puerto de A Coruña. Autoridad Portuaria de A Coruña

En 2024, de estas especies solo la merluza se había mantenido en cifras similares a las de un año antes. El lirio había generado más capturas, al contrario que el jurel y la sardina, que con una descarga menor bajaron notablemente su nivel de facturación.

La "estabilidad" de las descargas y de los precios explican el buen comportamiento de la lonja tras la progresiva caída de capturas desde la pandemia; en 2020 se rozaron las 31.000 toneladas.

Las cantidades facturadas revelan una mejor recuperación del volumen de negocio, ya que en diciembre de 2020 se rozaron los 60 millones de euros, como en 2024, frente a los 72 registrados ahora.

Los dientes de sierra y las oscilaciones de precio registrados otros años en las flotas de altura y de litoral han dado paso a una "constancia en el suministro de pescado", resume Corrás. Los barcos y los comercializadores se han beneficiado de esta nueva tendencia, "no se han quedado sin producto y han alcanzado unos precios adecuados".

Proyecciones optimistas

La eliminación de la restricción de cuotas, como en la pesca de jurel, también dio estabilidad al cerco en 2025 y la contribución de la sardina y el bocarte "contribuyeron a mejorar los resultados", juzga Corrás. “Ahora la flota, que antes estaba todo el año aquí, de febrero a junio estará en Asturias, Cantabria y País Vasco haciendo la costera de la caballa y el bocarte”.

Zona de la lonja de A Coruña en el puerto. Quincemil

Previsiones como esta alientan el optimismo para 2026. "Si a este puerto se le permite, puede dar mucho de sí. Somos muy competitivos con una buena lonja e instalaciones inmejorables. Vienes aquí a Oza y la dársena está repleta de barcos por todas partes. Si las pesquerías dan buenos frutos y la Comisión Europea no nos restringe las capturas, podremos tener otro buen año", considera el presidente.

Lirio y caballa tienen recortes del 40% y el 70%. Son limitaciones que la lonja coruñesa espera "capear" y compensar con buenos datos en descarga de especies costeras, tanto en cerco como arrastre. "Con este producto de buena calidad creo que igualaremos los resultados de 2025 o nos quedaremos muy cerca", prevé Juan Carlos Corrás.

El nuevo año, en cambio, arranca con malestar en el sector. La Cofradía de Pescadores de A Coruña ha convocado para este lunes 19 de enero una huelga que cerrará la lonja.

Con este paro y una concentración en la explanada de O Parrote, la pesca quiere denunciar las condiciones del nuevo Reglamento de Control de la Pesca de la Unión Europea, que entre otras medidas impone obligatoriamente la implantación del Diario Electrónico de a Bordo (DEA), que el sector considera imposible de aplicar en la flota y perjudicial para la actividad de los barcos.

La lonja en los muelles del futuro

En 2026 se conocerá el plan maestro del proyecto Coruña Marítima, con el que se definirá el futuro de la reordenación portuaria y los nuevos usos que habrá en los muelles interiores. El sector pesquero, partícipe en los foros y talleres previos a la licitación del concurso internacional del que saldrá ese plan, confía en ser "tenido en cuenta".

Todos los actores partícipes del proyecto, incluidas las administraciones, han coincidido en la relevancia de la actividad pesquera y la necesidad de que gran parte de ella se mantenga en los muelles urbanos mientras otros sectores se trasladan al puerto exterior.

Barcos de pesca en la dársena de Oza en el puerto de A Coruña. EP

"Se plantea una reubicación de espacios en todos los muelles y compaginar actividades. Debemos eliminar incertidumbres porque no todos los espacios sirven para que se traslade una lonja o toda la industria y servicios que tiene a su alrededor. No podemos pensar que la lonja vaya a estar en zonas distintas a estos muelles", explica su presidente.