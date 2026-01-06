La FP que debes estudiar en Galicia si quieres un trabajo fijo: puedes llegar a ganar hasta 30.000 euros

Los estudios de Formación Profesional (FP) se han consolidado como una excelente opción para quienes buscan formarse con altas posibilidades de empleo y buenos salarios. Así, la FP ha dejado de considerarse una alternativa "de segunda" y ahora se valora igual o incluso más que una carrera universitaria.

Dentro de la FP, algunas especialidades ofrecen mayores oportunidades de empleo, por lo que cursarlas facilita encontrar un trabajo bien remunerado. La Xunta de Galicia indica: "La formación profesional para el empleo tiene un papel esencial para potenciar el capital humano y su empleabilidad mediante acciones formativas que mejoren las capacidades y competencias profesionales de las personas trabajadoras".

Formación Profesional con alta tasa de empleabilidad

Las Formaciones Profesionales (FP) están ganando terreno.Una de las FP con pleno empleo en Galicia es Grado Medio de Instalaciones de producción de calor. Si quieres trabajar en el sector industrial o en el de edificación y obra civil en el montaje y mantenimiento de instalaciones térmicas, este es tu sitio.

El grado tiene una duración de 2.000 horas repartidas en dos cursos, en los que los estudiantes podrán montar y mantener instalaciones caloríficas, solares térmicas y de fluidos aplicando la normativa y protocolos de calidad, de seguridad y de prevención de riesgos laborales establecidos, asegurando su funcionalidad y respeto por el ambiente.

En cuanto a las salidas laborales, los profesionales con esta titulación ejercen su actividad en industrias de montaje y mantenimiento de instalaciones térmicas y de fluidos relacionadas con subsectores de calefacción, instalaciones solares térmicas para la producción de agua caliente sanitaria y gases en el sector industrial y en el sector de edificación y obra civil.

Este es el plan de estudios del Grado Medio de Instalaciones de producción de calor:

Curso Módulo profesional Horas Períodos semanales 1º Configuración de instalaciones caloríficas 107 4 1º Formación y orientación laboral 107 4 1º Instalaciones eléctricas y automatismos 266 10 1º Máquinas y equipamientos térmicos 240 9 1º Técnicas de montaje de instalaciones 240 9 2º Empresa e iniciativa emprendedora 53 3 2º Formación en centros de trabajo 410

Para poder acceder a esta FP de Instalaciones de producción de calor solo es necesario contar con uno de los siguientes títulos: Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o de un nivel académico superior; Título Profesional Básico (Formación Profesional de Grado Básico) o Título de Técnico o de Técnico Auxiliar o equivalente a efectos académicos.

También debes haber superado el segundo curso de Bachillerato Unificado y Polivalente (BUP), la prueba de acceso a ciclos formativos de grado medio, la Prueba de acceso a la Universidad para mayores de 25 años o una oferta formativa de Grado C incluida en el ciclo formativo.

Dónde estudiar esta FP en Galicia

En el territorio gallego hay diferentes centros en los que se imparte este Grado Medio de Instalaciones de producción de calor:

Ferrol (A Coruña): CIFP Ferrolterra

Santa Uxía de Ribeira (A Coruña): CIFP Coroso

O Burgo, en Culleredo (A Coruña): CIFP Universidade Laboral

Lugo: CIFP As Mercedes

Vigo: CIFP Valentín Paz Andrade

Sueldos en el mercado laboral

Tal y como informan desde Indeed, el portal de búsqueda de empleo más grande del mundo, un Técnico/a en instalaciones de producción de calor en España tiene un sueldo base promedio 30.000 euros anuales. No obstante, este salario varía en función de la experiencia.

Un recién titulado de FP podría situarse en los 20.000 euros brutos, aumentando el salario a medida que gana experiencia o especialización en mantenimiento, climatización o producción. Esto siempre dependerá de la empresa concreta y de la trayectoria que se genere.