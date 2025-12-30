El grado de FP que querrás que tu hijo estudie en 2026: 100% de empleabilidad y sueldos altos

La Formación Profesional se ha convertido en una opción cada vez más valorada por los jóvenes a la hora de planificar su futuro. Frente a una carrera universitaria, que suele implicar al menos cuatro años de estudio más un máster de especialización, la FP destaca por su carácter práctico y por ofrecer una alta tasa de empleabilidad.

En los últimos años, muchos oficios tradicionales carecen de relevo generacional. Profesiones como albañil, fontanero o electricista están muy demandadas y bien remuneradas debido a la escasez de profesionales cualificados. Por ello, plantearse estudiar una Formación Profesional en áreas como la Construcción es una alternativa muy acertada.

410 horas de prácticas en empresas

La Formación Profesional de Construcción es una de las 25 titulaciones que cuentan con una tasa del 100% de empleabilidad. Cuenta con una duración de 2.000 horas, de las cuales 410 son prácticas en empresas para comenzar la andadura en la profesión.

A lo largo de dos cursos lectivos, el alumno aprenderá a ejecutar obras de albañilería y de hormigón, cumpliendo con las condiciones y los plazos establecidos, así como las prescripciones de calidad, de seguridad y ambientales, organizando, controlando y valorando los trabajos.

La FP en Construcción combina formación teórica y práctica. A continuación, te detallamos la lista de asignaturas por curso:

Curso Módulo profesional Horas 1º Construcción 133 1º Encofrados 160 1º Fábricas 160 1º Formación y orientación laboral 107 1º Hormigón armado 133 1º Interpretación de planos de construcción 107 1º Revestimientos 160 2º Empresa e iniciativa emprendedora 53 2º Formación en centros de trabajo 410

Una vez que se termine este grado medio, el alumno obtendrá el Título de Técnico en Construcción y estará capacitado para ejercer actividades en el sector de la construcción, en pequeñas, medianas y grandes empresas constructoras y en Administraciones Públicas, por cuenta ajena o por cuenta propia, desarrollando trabajos de albañilería y/o de hormigón para la construcción, rehabilitación o mantenimiento y la reforma en edificación y obra civil.

Los cargos a ocupar una vez se finalice la formación son todos aquellos relacionados con la albañilería general y especializada, el encofrado, la ferralla y estructuras metálicas, las cubiertas y tejados, los pavimentos y solados, y los revestimientos e impermeabilización.

Requisitos para acceder

Para acceder al ciclo medio de Construcción es necesario tener el graduado en Educación Secundaria Obligatoria o de un nivel académico superior; o estar en posesión de un Título Profesional Básico.

Otras vías de acceso son: estar en posesión de un título de Técnico o de Técnico Auxiliar; haber superado el segundo curso del Bachillerato Unificado y Polivalente (BUP) o haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos de grado medio.

Sueldos en el sector de la construcción

Los sueldos en el sector de la construcción dependen de la experiencia y del puesto que se desempeñe. Aun así, es un sector bien pagado debido a la escasez de profesionales cualificados.

Según la plataforma Indeed, sitio web líder mundial para la búsqueda de empleo, un técnico de construcción en Galicia tiene un sueldo base promedio 38.720 euros al año. Un oficial de obra suele ganar alrededor de 25.000 euros de media, mientras que la de un albañil junior se sitúa en los 22.000 euros.

Esto demuestra que la construcción ofrece buenas oportunidades laborales y salarios competitivos, especialmente para quienes se especializan y ganan experiencia.