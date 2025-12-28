Inés, sobre las guardias especiales en Navidad: "Los gallegos cobran menos. Un R4 gana 21,22 €/hora y los catalanes 58,72"

Han saltado todas las alarmas por la abismal diferencia que existe entre comunidades autónomas en los salarios brutos que perciben los médicos residentes por las guardias especiales de Navidad, es decir, las realizadas los días de Nochebuena, Navidad, Nochevieja, Año Nuevo y Reyes.

Inés, médica R4 en Madrid ha aportado los datos exactos, apoyándose en el informe realizado por el Sindicato Médico de Granada que compara las diferencias en las retribuciones en 2024 de los facultativos residentes con los datos disponibles en diciembre de ese año. "Los que menos cobran son los gallegos y los que más los catalanes", avanza la profesional.

"Superfestivos llamamos a nochebuena, navidad, nochevieja, año nuevo y reyes"

Antes de dar las cifras exactas de lo que se cobra en Madrid, donde ella realiza su residencia, Galicia y Cataluña, Inés aclara una serie de dudas que pueden surgir al respecto: "Estas guardias son obligatorias para aquel al que le toca hacerlas. No es algo que nosotros elijamos por ganar más dinero, sino que alguien tiene que estar esos días en el hospital".

En las guardias de estos días especiales se gana más dinero que en cualquier otra guardia normal. Sin embargo, se trata de precios brutos, a los que hay que descontar el IRPF, y los turnos son de 24 horas, "muchas veces equivalen a tres turnos de trabajo de una persona normal"

Como aclara Inés: "No cobramos esto en las guardias, solo en estos días señalados, y lo que cobramos equivale a más del 70% de nuestro sueldo habitual".

Cabe destacar que desde la Asociación MIR España nos han emplazado a este informe para conocer los datos exactos.

Las diferencias salariales de los residentes entre comunidades

La duración de las residencias MIR en España varía en función de su especialidad, generalmente entre 4 y 5 años, lo que permite conseguir una formación sólida y adecuada en cada campo de la medicina. Como es obvio, cuantos más años de residencia, más responsabilidad, y eso también se nota en los salarios.

Tal y como comenta Inés, que se puede consultar en la tabla 3: "Retribuciones de la hora de guardia en laborable, festivo y días especiales 2024", los gallegos son los peor pagados en cuanto a esos días especiales (24, 25 y 31 de diciembre, 1 y 6 de enero), con una gran diferencia si lo comparamos con los catalanes, quienes perciben la retribución más elevada.

"Cuando eres R1 tienes menos responsabilidad, con lo cual cobras menos. En Madrid se cobra a 28,44 €/hora. Los gallegos, que son los que menos cobran, lo cobran a 14,86 €/h, y los catalanes, son los que más cobran, a 39,37 €/h".

Con estos datos, sabemos que el sueldo bruto de una guardia de 24 horas en un día especial para un residente de primer año en Madrid es de 682,56 euros, mientras que un gallego gana 356,64 euros y un catalán 944,88 euros.

Respecto a un R2, Inés apunta que "en Madrid cobran a 33,2 €/hora. En Galicia a 17,02 €/h y en Cataluña a 47,22 €/h". Con estos datos, un residente de segundo año en Madrid cobra 796,8 euros, en Galicia 408,48 euros y en Cataluña 1.133,28 euros.

Si nos fijamos en los R3, la profesional dice lo siguiente: "En Madrid se cobra 37,96 €/hora. Los gallegos a 19,17 €/h, y de nuevo los catalanes los que más cobran a 55,10 €/h". Esto hace un total de 911,04 euros para los residentes en Madrid, 460,08 euros en Galicia y 1.322,4 euros en Cataluña para los residentes de tercer año.

Respecto a los residentes de cuarto año, dice así: "En Madrid a 42,72 €/hora. Los gallegos los que menos, a 21,22 €/h, y los catalanes los que más a 58,72 €/h". Así, se sabe que un R4 cobra 1.025,28 euros en Madrid, 509,28 euros en Galicia y 1.409,28 euros en Cataluña.

En el informe del Sindicato Médico de Granada indican que: "Las diferencias en día festivo especial superan el 173 % entre el máximo y el mínimo en todos los MIR, oscilando entre los 25,73 euros/hora (el 173,1 %) en el MIR de primer año y los 37,50 euros/hora (el 176,7%) en los residentes de cuarto y quinto año".

La diferencia entre Galicia y Cataluña de un R4 es de casi 1.000 euros, algo que ha causado bastante indignación entre los ciudadanos. "La diferencia entre Cataluña y Galicia es escandalosa", decían algunos comentarios. "¿Y en Galicia no se quejan?" decían otros.

No obstante, Inés aclara que le informaron de que "en Galicia se paga por un lado la guardia normal y por otro el complemento".