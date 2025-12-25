Confirmado por el Gobierno: convocadas 17.986 plazas para el acceso a la Administración General del Estado

Aunque el camino no es fácil, opositar es una forma popular de conseguir estabilidad laboral y económica, con condiciones favorables (esto es, horarios y conciliación) y seguridad frente a despidos.

Pues bien, hay buenas noticias para quienes estaban pensando en opositar: el Gobierno de Pedro Sánchez ha anunciado la convocatoria de un total de 17.986 plazas para el acceso a la Administración General del Estado.

La Secretaría de Estado de Función Pública ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la convocatoria de un total de 17.986 plazas para el ingreso en distintos cuerpos de la Administración General del Estado.

En concreto, las plazas corresponden a cinco cuerpos en su modalidad de turno libre y promoción interna: administrativos y técnicos auxiliares de Informática (C1), auxiliares de la Administración (C2), gestión de la Administración Civil del Estado y de gestión de sistemas e informática de la Administración del Estado (A2).

Para el Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado habrá 1.700 plazas de turno libre (156 para el cupo de discapacidad) y 720 para promoción interna, mientras que para el Cuerpo General de la Administración del Estado se ofrecen 2.512 plazas (230 para cupo de discapacidad) y 6.178 de promoción interna.

Para el Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Informática de la Administración del Estado habrá 1.030 plazas (186 para el cupo de discapacidad) y 340 de promoción).

En el Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado se convocan 1.356 plazas (266 para reserva de discapacidad) y 2.950 para promoción interna, y para el Cuerpo de Gestión de Sistemas e Informática de la Administración del Estado, un total de 680 plazas y 520 de promoción interna.

Requisitos y plazos

En un comunicado, la Secretaría de Estado de Función Pública señala que para el Subgrupo C2 se tendrá que estar en posesión o en condiciones de obtener el título de Graduado en Educación Secundaria (ESO).

Para los procesos selectivos correspondientes al Subgrupo C1, se requerirá el título de Bachiller o Técnico, y para los procesos selectivos correspondientes al Subgrupo A2, se exigirá el título de Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o Grado.

Las personas interesadas dispondrán de un plazo de presentación de solicitudes de 20 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Para participar en estas pruebas selectivas se deberá cumplimentar y presentar electrónicamente la solicitud de admisión en el modelo oficial 790, en el Punto de Acceso General.