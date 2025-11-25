Se buscan figurantes de Papá Noel y Reyes Magos para Navidad: 11,66 € la hora y contrato hasta el 6 de enero

Con la llegada de la Navidad y hasta las rebajas de enero, el mercado laboral experimenta un repunte en las contrataciones, especialmente en sectores como el comercio, la hostelería y el transporte.

Este 2025, se generarán más de 127.000 empleos en la campaña de fin de año, lo que supone un incremento del 2% en comparación con el año pasado, según las estimaciones de Asempleo.

Se buscan figurantes de Papá Noel y de los Reyes Magos

Los Reyes Magos de Oriente Shutterstock

Dependientes, transportistas, camareros... son algunos de los perfiles más demandados durante la Navidad. No obstante, el mercado laboral también busca Papás Noel y Reyes Magos para estas fechas.

Tanto Papá Noel como sus Majestades los Reyes Magos de Oriente están muy ocupados durante la Navidad. Por ello, se buscan sustitutos para garantizar que la magia de estas fechas llegue a todos.

En Galicia, InfoJobs recoge varias ofertas de empleo para quienes estén libres esta Navidad y quieran vivir una experiencia diferente rodeado de niños.

Por ejemplo, Externa busca figurantes para interpretar a Papá Noel y a los Reyes Magos en A Coruña. El contrato abarca toda la temporada navideña, del 5 de diciembre al 5 de enero, y es imprescindible contar con don de gentes, buena presencia y experiencia demostrable.

Entre sus funciones se incluyen atender a los niños y niñas que acudan a entregar sus cartas y escuchar sus deseos.

Por su parte, Temporing busca figurante de Papá Noel que interactúe con los niños, escuche sus deseos, pose para fotos y participe en actividades y eventos familiares.

Para el puesto se requiere experiencia como animador y disponibilidad durante el mes de diciembre. La empresa ofrece un contrato inicial a través de ETT desde diciembre hasta el 6 de enero, un ambiente de trabajo "seguro, inclusivo y colaborativo", y un salario de 11,66 euros brutos la hora.

También se necesitan animadores y artistas para fiestas

Además de figurantes y monitores para personajes navideños, Axiña Servicios Deportivos busca multitud de perfiles para cubrir los servicios de la campaña de Navidad en colegios, ayuntamientos, centros comerciales, cabalgatas, animaciones, talleres infantiles, etc.

"Ofrecemos trabajos de toda la campaña, de actividades puntuales, de media jornada... Al haber multitud de necesidades podemos compaginarlo con cualquier situación", indican en la oferta de empleo. En concreto, Axiña Servicios Deportivos necesita:

Figurantes y monitores para personajes navideños

Monitores para talleres infantiles

Monitores de tiempo libre para campamentos de Navidad

Figurantes y personal de apoyo para Cabalgatas

Personas con experiencia trabajando con niños que den el perfil para ser Papá Noel y Rey Mago

Animadores con experiencia en pasacalles, juegos con baile y dinamización de poblados navideños

Personal para montaje de sonido, hinchables e infraestructura

Artistas para fiestas, inauguraciones y cabalgatas (zancos, malabares, speakers, presentadores, DJs, actores, cuentacuentos, títeres)

Tal y como indica el anuncio de empleo, el trabajo se desarrollará en diferentes ubicaciones de la provincia de A Coruña, en especial en los ayuntamientos más cercanos a la ciudad. Se valorará experiencia en otras campañas de Navidad y se formará en animación y otras disciplinas.