Confirmado por un abogado: "Hacienda está cada vez más pendiente de los Bizums entre familiares"

Aunque todavía mucha gente realiza transferencias bancarias, especialmente cuando se trata de cantidades elevadas, Bizum se ha convertido en el método de pago favorito por ser una forma sencilla de enviar y recibir dinero.

En cualquier caso, Andrés Millán, el abogado gallego que triunfa en redes sociales, advierte que Hacienda está cada vez más pendiente de estos movimientos entre familiares. ¿El motivo? "Se están reduciendo los límites para que salten las alarmas".

Hacienda, pendiente de Bizums y transferencias

Un gesto tan insignificante como enviar dinero a tu hijo podría acabar en un susto. En su lucha contra el fraude, la Agencia Tributaria pone el foco en ciertas transacciones que puedan resultar dudosas.

"Hacienda está cada vez más pendiente de las transferencias y Bizums entre familiares porque se están reduciendo los límites para que salten las alarmas y sean avisados", avisa Andrés Millán en un vídeo publicado en Instagram.

"Si eres empresario autónomo, Hacienda ya conoce cualquier transacción", explica Andrés. No obstante, los particulares también están en el punto de mira: "Si mandas mucho dinero, casi siempre será considerado por Hacienda como una donación o un préstamo".

Para las donaciones o, lo que viene a ser lo mismo, regalos, es muy importante presentar la declaración de la donación. "El donante (tu padre, tu abuela...) tributará en IRPF si la donación genera plusvalía y el receptor deberá liquidar el impuesto sobre sucesiones y donaciones", explica Andrés.

Por otro lado, si se trata de un préstamo entre familiares, deberá formalizarse en un contrato privado con fecha, el importe, el plazo y el tipo de interés. Después, será necesario presentar el modelo correspondiente.

Sea cual sea el caso, el abogado recomienda conservar siempre la documentación de respaldo "para dormir tranquilo". Estos documentos incluyen el contrato, los justificantes bancarios y las facturas vinculadas al destino del dinero.

"Solo así vas a poder justificar el origen y la naturaleza de los fondos si Hacienda solicita aclaraciones", explica Andrés.

Y advierte: "Ten en cuenta que las sanciones por no justificar correctamente estos traspasos oscilan entre el 50% y el 150% de la cuota que debiste haber tributado". Además, "en algunos casos, incluso, es delito".