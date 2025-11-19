Dos concesionarias de aparcamientos de A Coruña no pagaron durante años cerca de un millón de euros

El Concello de A Coruña perdió en los últimos años cerca de un millón de euros que dos empresas concesionarias de servicios de aparcamiento en la ciudad deberían haber pagado a las arcas públicas. Concretamente, tal y como detalló esta mañana el concelleiro de Economía, José Manuel Lage, una empresa adjudicataria de un aparcamiento de autobuses en Agrela no pagó entre el 2010 y el 2021 el equivalente a 500.000 euros. Algo similar sucede con otra empresa concesionaria de una ampliación en el aparcamiento de un hospital, que debe un importe similar entre el 2007 y el 2020.

En ambos casos, se ha iniciado un proceso para recuperar parte de la deuda, aunque solo se podrá recuperar el equivalente a los últimos años. En el caso de Agrela, se solicitará el importe desde el año 2021, con una cifra que supera los 200.000 euros. En el caso del aparcamiento del hospital la cifra asciende a unos 70.000 euros.

Para estas dos concesiones queda también abierta la posibilidad de que el Concello inicie un procedimiento de declaración de la caducidad de la concesión por falta de pago.

Otra deuda se sitúa en la farmacia de Adormideras, que tuvo un plazo de seis meses para ponerse al día con los pagos, que equivalen a 585.000 euros sumados a otros 200.000 euros que ya no se podrán recuperar por haber prescrito. Este plazo terminará en diciembre y, de no cumplirlo, también se podrá rescatar la concesión.

El proceso para dotar de mayor transparencia a las concesiones municipales comenzó el pasado mes de junio, con la aprobación de una nueva normativa para hacer pública y regularizar todas estas concesiones. Desde entonces ya se ha actuado en algunos casos en los que las empresas adjudicatarias presentaban deudas. El pasado mes de octubre se finalizaron, por ejemplo, las concesiones de cuatro aparcamientos subterráneos de la ciudad por este mismo motivo.

Estos estacionamientos ubicados en María Pita, Maestro Mateo, San Cristóbal y plaza de Galicia se licitarán de nuevo el próximo año, iniciando los trámites en la Xunta de Goberno Local de diciembre.