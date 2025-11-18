Una empresa gallega busca más de 500 trabajadores para el Black Friday: cómo inscribirse a las ofertas

La campaña de Black Friday supondrá la creación de miles de puestos de trabajo temporales en España. Para esta ocasión, se buscan principalmente mozos de almacén, dependientes y teleoperadores, entre otras posiciones.

En este contexto, Grupo Nortempo ha lanzado un proceso de selección para incorporar a más de 500 profesionales con motivo de la campaña de Black Friday (28 de noviembre) y el Cyber Monday (1 de diciembre), fechas que marcan el inicio de la actividad navideña.

Grupo Nortempo busca a más de 500 trabajadores

¿Estás buscando un trabajo temporal? ¿Quieres ganarte unos ahorros extras? Con el Black Friday a la vuelta de la esquina, Grupo Nortempo busca perfiles en toda España para sectores estratégicos en este periodo: desde retail hasta grandes superficies y alimentación.

Para este Black Friday 2025, la compañía gallega busca más de 500 profesionales de distintos sectores. Los perfiles más demandados incluyen dependientes, mozos de almacén, repartidores, teleoperadores y responsables de promociones y cadenas de distribución.

Además, se registra un aumento de la demanda en el sector del congelado, que requiere operarios para la campaña del langostino.

"El Black Friday es una de las fechas clave de nuestro mercado laboral. Esto genera oportunidades en todo el país, especialmente en sectores estratégicos de la campaña navideñas como retail, logística, transporte, alimentación y atención al cliente", destaca Débora Sousa, coordinadora de Operación de Trabajo Temporal de Grupo Nortempo.

En concreto, el sector de la logística busca profesionales que permitan absorber el incremento de la actividad. Entre las posiciones más habituales se encuentran mozos de almacén, operarios de carretilla y empaquetadores.

En call center se requieren perfiles para televenta, atención al cliente, campañas de marketing y promociones; mientras que en el sector retail se buscan dependientes y en alimentación perfiles vinculados a la campaña del langostino, manipulación de alimentos, preparación de pedidos y elaboración de cestas.

Para la campaña de Black Friday, Grupo Nortempo busca perfiles orientados al cliente, con disponibilidad inmediata y flexibilidad y con conocimientos digitales.

¿Cómo inscribirse?

Todas las vacantes están disponibles en el portal de empleo del Grupo NortEmpleo, donde los candidatos pueden registrar su CV y postularse a las ofertas que mejor encajen con su perfil. Para ello, es necesario crear un perfil previo a través del siguiente enlace.