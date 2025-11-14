¿Cuánto cobran los gallegos? El salario medio bruto alcanza su máximo histórico, pero sigue a la cola en España

El salario medio bruto subió a 2.229,7 euros al mes en Galicia en 2024, un 4,4% más que en 2023, de modo que alcanza su mayor cifra en la serie histórica (desde 2006), según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

El decil de salarios que elabora el INE arroja que el dato gallego es 156 euros inferior a la media española, que alcanza también máximos, con 2.385,6 euros (+5%). De hecho, esta brecha se agranda, ya que eran 137 de diferencia en 2023.

El salario bruto en Galicia sube a 2.229,7 euros al mes

El sueldo medio bruto en Galicia alcanzó en 2024 un nuevo récord histórico desde que se registra la serie en 2006, con 2.229,7 euros al mes. Sin embargo, a pesar de este aumento, la región sigue entre las más bajas de España; ocupa el undécimo puesto y el séptimo por la cola, según el INE.

Para una jornada a tiempo completo, los gallegos cobran de forma bruta 2.437,1 euros mensuales, casi 200 euros menos que los 2.618,2 de la media estatal. Tal y como informa Europa Press, a jornada parcial se quedan en 995,5 euros, unos 10 menos que en el conjunto del país (1.006,6 euros).

Por comunidades, el salario medio más alto es el de País Vasco (2.809,9 euros), unos 580 euros más que el dato de Galicia. En el otro extremo, Canarias se queda con 2.051,7 euros. Galicia ocupa el undécimo puesto con mayor salario, séptimo por la cola.

Datos en España

El salario medio mensual, en términos brutos, subió un 5% en 2024 en España, hasta los 2.385,6 euros, su cifra más alta desde que comenzó la serie en 2006. Se trata del octavo año consecutivo en el que se incrementa el salario medio después de que en 2016 bajara por primera vez en 10 años.

Según los datos del INE, el 40% de los asalariados (7,3 millones de trabajadores) ganaron entre 1.582,2 y 2.659,8 euros brutos al mes en 2024, mientras que el 30% (5,5 millones) obtuvo remuneraciones de al menos 2.659,8 euros mensuales.

El 30% restante (otros 5,5 millones de asalariados) cobró un sueldo inferior a 1.582,2 euros al mes. Dentro de estos últimos, 1,84 millones de asalariados percibieron un salario bruto inferior a los 1.068,9 euros al mes.

Las mujeres, los jóvenes, las personas con un menor nivel de formación, los trabajadores a tiempo parcial y los trabajos temporales presentan los salarios más bajos.

El salario medio de las mujeres se situó en 2024 en 2.163,2 euros al mes, frente a los 2.593 euros percibidos por los hombres. Entre los menores de 25 años, el salario medio bruto alcanzó en 2024 los 1.372,8 euros mensuales, y en cuanto a los asalariados con contrato temporal, se situó en los 1.872,7 euros.