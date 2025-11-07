Luz verde a la construcción de una cafetería-restaurante en el Puerto Exterior de A Coruña

El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de A Coruña dio luz verde a la construcción de una cafetería-restaurante en el Puerto Exterior. La concesión se ha otorgado a la empresa coruñesa Hostelería Punta Langosteira S.L., tras haber superado la tramitación correspondiente.

La compañía invertirá 165.000 euros en la construcción del establecimiento, que entrará en servicio a principios de 2027. La cafetería será un edificio de 238 metros cuadrados, con terraza anexa, en el muelle A-3, en una parcela de 540 metros cuadrados.

El proyecto básico del local es fruto de una concesión solicitada a la Autoridad Portuaria que estuvo en exposición pública, según publicó a mediados de julio el Boletín Oficial del Estado (BOE). El proyecto arquitectónico fechado en mayo de este año acompañaba a la solicitud de la empresa Hostelería Punta Langosteira, de enero.

La habilitación de este espacio dará respuesta a una creciente demanda de las empresas y profesionales que trabajan en el Puerto Exterior, tanto de las concesionarias como de los buques, transportistas, servicios portuarios y las constructoras y compañías auxiliares de las diferentes obras que se llevan a cabo en el recinto.

Proyecto Coruña Marítima.

La Autoridad Portuaria, por otro lado, mostró su satisfacción por el elevado número de propuestas que se han presentado al concurso internacional para elaborar el Máster Plan de Coruña Marítima. Se recibieron 15 solicitudes de participación en el proceso, que previsiblemente reunirán en UTEs a destacadas firmas internacionales, locales y nacionales con delegación en A Coruña y con profesionales de la ciudad.

La Mesa de Contratación se reunirá en los próximos días para abrir los sobres con las ofertas, con un plazo de dos meses para elegir a las cinco candidaturas finalistas que optarán a redactar el Máster Plan y todos los documentos complementarios.