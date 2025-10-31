Abre en Galicia una nueva tienda de Cash Record y busca personal: 18 vacantes sin experiencia previa

Fachada de la última apertura de la enseña Cash Record, situada en el Parque Empresarial da Sionlla (Santiago de Compostela) Cedida

Cash Record es la marca de establecimientos cash & carry de Vegalsa-Eroski, orientada a atender las necesidades de los grandes profesionales del sector Horeca. La compañía gallega necesita cubrir 18 vacantes de forma inmediata para su nueva tienda que se ubicará en el municipio de Cee (A Coruña).

Esta es una gran oportunidad para unirte a una de las empresas más reconocidas de Galicia. No hace falta tener experiencia previa, solo entusiasmo y ganas de aprender y desarrollarte profesionalmente. Te contamos todo lo que debes saber sobre esta oferta.

18 vacantes sin experiencia previa

La enseña Cash Record, perteneciente al grupo gallego Vegalsa-Eroski, continúa su expansión en Galicia con la próxima apertura de una nueva tienda en Cee (A Coruña).

Para reforzar el equipo de este establecimiento, la compañía ha abierto un proceso de selección con 18 vacantes de incorporación inmediata, una oportunidad ideal para quienes buscan iniciarse en el sector de la distribución alimentaria.

Los nuevos puestos están destinados a las áreas de frescos, cajas y reposición, y no se requiere experiencia previa, ya que la empresa ofrece un plan formativo inicial en sus tiendas, lo que te permitirá adquirir los conocimientos necesarios para tu correcto desempeño y desarrollo dentro de la compañía.

Las personas interesadas en esta oferta pueden inscribirse a través del portal de empleo de Vegalsa-Eroski o acudir a la próxima Feria de Empleo que la empresa celebrará el miércoles 5 de noviembre en el Centro Comercial Finis Terrae de Cee.

El evento se desarrollará en horario de 10:00 a 14:00 horas y de 15:30 a 17:30 horas, y contará con la presencia del equipo de Selección de la compañía, que recogerá currículums, informará sobre las vacantes y realizará las primeras entrevistas.

Con esta apertura, Cash Record refuerza su presencia en Galicia, donde ya cuenta con 16 centros distribuidos entre Galicia y Asturias, más de 28.000 metros cuadrados de superficie comercial y un equipo formado por más de 350 profesionales.

No pierdas la oportunidad y anímate a formar parte de una empresa en crecimiento.