La Torre Efisa renace como icono de sostenibilidad en A Coruña tras una rehabilitación histórica

La Torre Efisa, situada en el top ten de los mayores rascacielos de A Coruña, inauguró este miércoles su nueva imagen, estéticamente más atractiva y más eficiente en modo energético. Hace semanas se descubrió el clásico edificio de más de 50 años que alberga a 180 familias y acoge unos 70 locales comerciales. Todo un acontecimiento dado el tiempo que este estuvo oculto tras los andamios a la espera de ser rehabilitado.

Hoy ha tenido lugar la presentación institucional de la Torre de cara a los medios, con las autoridades presentes, contando con los altos cargos de Iberdrola, encargados de darle este nuevo sello de sostenibilidad, así como la conselleria de vivienda, María Martínez Allegue, y la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey.

Asimismo, también estuvo presente el arquitecto que diseñó el edificio, Moncho Corrochano, que fue el que ideó la estética de la nueva torre, diferenciando cada uno de los siete bloques por colores, entre los que destacan los tres primeros vistos desde la fuente de Cuatro Caminos, en tonos negros, blancos y amarillos. El más alto de ellos luce en color amarillo, al contar este con 24 pisos, y 6 el más bajo.

Cabe recordar que el coste de la rehabilitación supuso un valor de 7,5 millones de euros, con una subvención de 4,6 a través de ayudas Next Generation. La obra ha sido reconocida en los premios Galicia de energía 2022.

Pero todo esto no hubiera sido posible sin el apoyo de los vecinos, que al ver el ahorro que esta instalación iba a suponer (un 42% de ahorro económico en cuanto a energía) dieron el visto bueno para presentar el edificio como modelo para este tipo de sistema energético integral.

Así, los siete bloques han incluido la renovación y aislamiento de todas las fachadas cubiertas, y la electrificación del calor, sustituyendo un sistema de producción a través de calderas estándar de gas y depósitos de acumulación de agua caliente sanitaria por bombas de calor y apoyo de nuevas calderas de condensación a gas. Gracias a esto, la instalación de autoconsumo fotovoltaico supone la reducción de su necesidad de calefacción en más de un 75% y reduce un 90% de las emisiones de CO2.