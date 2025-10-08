Galicia creará menos empleo que en 2024 para cubrir el Black Friday

El Black Friday, que este año se celebra el 28 de noviembre, y el Cyber Monday, que tendrá lugar el 1 de diciembre, generarán unos 6.160 contratos en Galicia, un 4,6% menos que en el mismo periodo de 2024, según las previsiones de Randstad publicadas este miércoles que recoge Europa Press.

Estas cifras hacen referencia a firmas de nuevos contratos para el sector del comercio y de logística y transporte para estas fechas.

En España, el Black Friday y el Cyber Monday generarán cerca de 110.830 contrataciones en España, cifra muy similar a la alcanzada el año pasado (110.795).

Según Andrés Menéndez, director general de Trabajo Temporal de Randstad, la estabilidad en el número de contratos previstos para este año se explica por la menor capacidad de gasto de las familias tras años de aumentos de precios y por el efecto de la reforma laboral, "que ha reducido el número de contratos nuevos al recurrir muchas empresas a llamamientos de fijos discontinuos ya existentes".

"Aunque este año el volumen de contrataciones no crece respecto a la campaña pasada, el Black Friday sigue siendo un momento clave para sectores como el comercio, la logística y el transporte. (...) Esta campaña continúa marcando el inicio de la temporada navideña y supone una oportunidad esencial para dinamizar el empleo y la actividad económica en nuestro país", ha añadido Menéndez.

El 59,3% de los contratos que se firmarán este año en el 'Black Friday' y el 'Cyber Monday' corresponderán a transporte y logística, con más de 65.700 firmas previstas, cifra que supone un descenso del 6,8% respecto al año pasado. Por otro lado, el comercio aglutinará el 40,7% del total de contratos, generando alrededor de 45.100 empleos, lo que supone un crecimiento del 12,1% en comparación con 2024.

Los perfiles más demandados