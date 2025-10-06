Galicia presenta alegaciones contra la condonación de la deuda propuesta por el Gobierno
La Xunta mantiene su postura contraria a la iniciativa del Ejecutivo central, que denomina "mutualización"
Más información: La Xunta estudiará todas las vías frente a la condonación de la deuda, sin descartar la judicial
La Xunta de Galicia ha presentado alegaciones a la condonación de la deuda propuesta por el Gobierno central. Así lo ha anunciado este lunes el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, que esta semana asume las funciones de presidente del Gobierno gallego durante las vacaciones de Alfonso Rueda.
Ha sido durante la rueda de prensa posterior al Consello da Xunta de esta mañana, en el que se ha aprobado la presentación de estas alegaciones.
"É unha medida inxusta con criterios arbitrarios e non técnicos", ha afirmado Calvo, puntualizando que "nós falamos sempre de que non é unha condonación, senón a mutualización da débeda".
Entre los motivos del Gobierno gallego para oponerse a esta propuesta —por la que el Gobierno central propone asumir 4.010 millones de euros del pasivo autonómico, lo que supone una reducción del 33% de la deuda gallega—, están el hecho de que no servirá para "mellorar a solvencia ou a capacidade de gasto das comunidades autónomas".
El titular de Presidencia ha criticado que "o anteproxecto establece que a condonación non pode utilizarse para mellorar políticas sociais, educativas ou de Sanidade", por lo que "non cumpre co fin para o que supostamente foi concebida", al no permitir el refuerzo de la sostenibilidad financiera.
Con el actual proyecto, "Galicia tería que asumir 600 millóns de euros de débeda doutras comunidades cos seus intereses correspondentes".
"Por iso reclamamos unha nova negociación do financiamento autonómico, cunha negociación multilateral que teña en conta as características de cada comunidade autónoma", ha concluido.
Por el momento, la Xunta no ha valorado recurrir a la vía judicial. Preguntado al respecto, Calvo ha señalado que "cando o Goberno tome decisións, a Xunta tomará a decisión que considere convinte nese mometno. Somos conscientes dos recursos que temos á nosa disposición e non nos pronunciamos nin pechamos a outro tipo de decisións".