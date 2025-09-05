Un fondo suízo y otro holandés se hacen con la concesión de la AP-9 y otras carreteras gallegas

La Comisión Europea ha dado este viernes luz verde a la entrada del fondo Swiss Life en el control del grupo español de autopistas Itínere junto al fondo holandés APG, tras concluir que la operación no tendrá un impacto negativo en el espacio económico europeo ni en una parte sustancial del mismo.

De esta forma, según informa Europa Press, APG, el mayor proveedor de pensiones de los Países Bajos, y Swiss Life Holding A.G., la compañía más grande de Suiza especializada en seguros de vida, se hacen con la concesión de la AP-9 (que vertebra el eje atlántico), AG-57 (Vigo-Baiona), AG-55 (A Coruña-Carballo) y AP-53 (Santiago-Dozón), así como la AP-66, de Asturias a León; la AP-8, en País Vasco; o la AP-15, en Navarra.

Bruselas considera que la operación no plantea problemas de competencia porque las compañías implicadas no están activas en los mismos mercados ni tienen vínculos verticales, según ha detallado en un comunicado.

El expediente, que le fue notificado al Ejecutivo comunitario el 12 de agosto pasado, ha sido examinado bajo el procedimiento simplificado que se aplica a los casos menos problemáticos.