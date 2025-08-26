Estos son todos los requisitos para ser Policía Nacional 2025 en Galicia: exclusiones médicas, pruebas y más

Opositar puede ser una opción muy inteligente para tener un trabajo de por vida. Aunque requiere tiempo y mucha dedicación, con una buena planificación, es posible conseguir esa soñada estabilidad.

Hace un par de semanas, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó una nueva convocatoria de oposiciones, que ofrece un total de 2.764 plazas para la escala básica de la Policía Nacional y 150 para la escala ejecutiva.

Policía Nacional 2025 en Galicia: requisitos

El plazo de inscripción para apuntarse a las oposiciones de Policía Nacional termina el próximo lunes 1 de septiembre. Para ser admitido a la práctica de las pruebas selectivas, es necesario reunir los siguientes requisitos:

Tener la nacionalidad española

Tener cumplidos 18 años de edad y no exceder la edad máxima de jubilación en la Policía Nacional

No haber sido condenado por delito doloso, grave o menos grave

No hallarse incluido en ninguna de las causas de exclusión física o psíquica

No consumir drogas tóxicas, sustancias psicotrópicas o estupefacientes

Estar en posesión de permiso de conducción de clase B

Estar en posesión del título de Bachiller o equivalente

Estar en posesión de, al menos, el nivel A2 de inglés o francés

¿En qué consiste la oposición de la Policía Nacional?

La fase de oposición incluye una prueba de conocimientos, que se califica de cero a diez, y consiste en contestar a un cuestionario de un total de 100 preguntas, con un enunciado y tres alternativas de respuestas de la que solo una es verdadera.

El temario de cada convocatoria se puede consultar en las bases publicadas en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Asimismo, la oposición comprende un examen de aptitud física que consta de tres ejercicios: una prueba de agilidad con un circuito de obstáculos, una prueba de fuerza de dominadas para hombres y de suspensión para mujeres, y una prueba de resistencia que consiste en una carrera de 1.000 metros.

En cuanto a la tercera prueba, se incluye un reconocimiento técnico dirigido a comprobar que los aspirantes no se encuentran incluidos en ninguna de las causas de exclusión física o psíquica; una entrevista personal para comprobar la idoneidad, y un test psicotécnico dirigido a determinar las aptitudes de la persona aspirante.

Además de las pruebas detalladas, los aspirantes también pueden realizar, con carácter voluntario, un ejercicio de conocimiento de inglés o francés, que puede mejorar hasta dos puntos la nota final de la oposición.

Exclusiones médicas de la Policía Nacional

Las exclusiones médicas de la Policía Nacional son una serie de condiciones o patologías físicas y psicológicas que impiden el acceso a este cuerpo. Desde el año 2021, las exclusiones médicas se regulan en el Real Decreto 326/2021, de 11 de mayo.

En la norma aparecen de manera detallada todos los motivos de exclusión: desde causas generales hasta problemas del aparato digestivo, de la sangre y órganos hematopoyéticos, del aparato de la visión y del aparato locomotor, entre otros.

La presencia de cardiopatías, trastornos médicos graves, como insuficiencia renal aguda y malformaciones del aparato respiratorio, u otras afecciones físicas o psíquicas que afecten la capacidad para el servicio constituye una causa de exclusión para acceder a la Policía Nacional.

Cómo inscribirse a las oposiciones de la Policía Nacional

El próximo lunes 1 de septiembre finaliza el plazo para apuntarse a las oposiciones de la Policía Nacional. Los interesados pueden apuntarse a través del Portal del Aspirante y rellenar el modelo 790, con código de tasa 088 (15,57 euros).