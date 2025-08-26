La pensión media en Galicia alcanza los 1.128,06 euros tras subir un 4,77% en agosto

La pensión media en Galicia alcanzó en agosto de 2025 los 1.128,06 euros mensuales, lo que supone un incremento del 4,77% respecto al mismo mes del año anterior, según los datos publicados este martes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

En la comunidad, a fecha de 1 de agosto, había registradas 786.119 pensiones, un 0,95% más que en 2024. La mayoría corresponden a jubilación, con 489.213 beneficiarios y una pensión media de 1.292,41 euros.

El segundo grupo más numeroso es el de viudedad, con 83.210 prestaciones y una cuantía media de 797,41 euros, seguido de las pensiones por incapacidad permanente, que alcanzan las 83.353 personas con una media de 1.095,84 euros.

Del total de pensiones en Galicia, según recoge Europa Press, 200.106 incluyen un complemento de mínimos. Entre las mujeres pensionistas, este suplemento afecta al 32,4%, mientras que entre los hombres lo percibe el 17,2%. Además, 84.719 pensionistas reciben algún complemento por brecha de género, con un importe medio de 68 euros.