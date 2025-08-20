El puerto de A Coruña licita mejoras en los muelles de Calvo Sotelo, A Palloza y Centenario Norte

La Autoridad Portuaria de A Coruña ha licitado este miércoles la redacción de los proyectos para realizar mejoras en los muelles de Calvo Sotelo, A Palloza y Centenario Norte. El objetivo es conservar "los activos portuarios", mejorar operativas en su gestión, prolongar su vida útil y adaptar sus características a las necesidades del tráfico marítimo en el ámbito portuario y comercial y el uso ciudadano.

La utilización Calvo Sotelo para el atraque de cruceros cada vez más grandes hace necesario adaptarlo. El Puerto de A Coruña señala que a este respecto está previsto analizar la necesidad de sustituir los actuales bolardos por unidades con mayor capacidad, adaptados a los futuros buques.

La situación del muelle de A Palloza está condicionada por las características que se definan en el proyecto Coruña Marítima. Así, por ahora solo se contempla una intervención de cara a su conservación, que incluye las actuaciones imprescindibles para garantizar la integridad estructural del muelle.

El presupuesto para la redacción de los proyectos de mejora en Calvo Sotelo y A Palloza es de 160.000 euros y el plazo de duración es de seis meses.

El proyecto para la rehabilitación estructural del muelle del Centenario Norte también ha salido a licitación pública este miércoles. Esta intervención de carácter conservador busca garantizar la integridad de este activo portuario. El presupuesto base de licitación es de casi 125.000 euros y el plazo de duración, seis meses.



