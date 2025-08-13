El Puerto de A Coruña desmantela la cubierta metálica de la antigua lonja de camiones Cedida

La Autoridad Portuaria de A Coruña ha iniciado las obras para desmantelar la cubierta metálica de la denominada Lonja de camiones. La entidad señala que la estructura ha perdido el uso para el que fue concebida. Los trabajos durarán alrededor de una semana.

La estructura metálica fue construida hace tres década, para cubrir un área que daba cabida a la venta de productos pesqueros y marisqueros que llegaban al puerto por vía terrestre, en la zona de A Palloza. Esta actividad se desplazó, y ahora se realiza en la Lonja de Linares Rivas.

La explanada se utiliza actualmente como zona de aparcamiento de vehículos, vinculada a las empresas que están instaladas en los locales pesqueros. La Autoridad Portuaria de A Coruña señala que, al no ser necesario mantener la cubierta, se opta por desmantelarla para evitar posibles problemas derivados del desgaste de los materiales.