Impulsa Galicia, promotora de Altri, se disuelve tras cumplir su "propósito fundacional"

La junta universal de Impulsa Galicia ha aprobado la disolución de la sociedad "una vez constatado el cumplimiento de su propósito fundacional": contribuir a acelerar la recuperación económica de la comunidad autónoma en el escenario pospandemia. Impulsa Galicia es promotora de proyectos como Altri.

Los socios han valorado, además, el próximo final del programa Next Generation EU, la evolución en las necesidades del tejido productivo y la creación, posterior a la de la propia compañía mixta, de organismos que asumieron el estímulo de la cooperación público-privada y el apoyo al desarrollo de proyectos transformadores. Son tres:

La Oficina de Coordinación Económica de la Xunta de Galicia

La Secretaría Xeral de Industria

La Oficina Económica de Galicia

Galicia se dotó en 2020 de un comité de expertos "para diversificar su economía, robustecerla y apuntalar la salida de una crisis entonces galopante y que aconsejaba soluciones audaces", señala la entidad en un comunicado. El objetivo era afrontar retos como el cambio climático, la gestión del agua y los residuos, la eficiencia energética, el desarrollo del I+D+i y el impulso a la competitividad.

"De las deliberaciones de aquel gabinete surgieron una serie de prescripciones innovadoras (económicas, laborales y fiscales), el denominado Polo para la Transformación de Galicia y un vehículo societario para su implementación", añade el comunicado. Esta hoja de ruta estaba firmada por integrantes de compañías privadas como Inditex y Reganosa, el Banco de Desarrollo del Consejo de Europa, la Asociación Gallega de la Empresa Familiar, el Consello Galego de Economistas y el Círculo de Empresarios de Galicia.

Para agilizar las iniciativas empresariales tractoras que incidiesen en la dinamización, el progreso y la transformación de la economía gallega a través de un modelo verde y digital, se creó Impulsa Galicia, una compañía inspirada en el programa Next Generation EU, cuyo plazo de ejecución de fondos concluye en 2026.

Esta iniciativa abogaba por la colaboración público-privada para el desarrollo de proyectos de país. El consejo de administración de Impulsa Galicia y otros órganos de gobierno fueron aprobando posteriormente programas y planes. "Siempre con igual mecánica y fases consecutivas: primero, conceptualización y desarrollo de ideas; luego, conversión de estas en proyectos tractores inclusivos del tejido empresarial; y finalmente, búsqueda de los inversores y tecnólogos precisos para que a partir de ese momento estos asumiesen el liderazgo y la ejecución", asegura.

"Casos de éxito"

El comunicado de disolución destaca que hubo varios "casos de éxito" como las aldeas modelo, programas de trazabilidad de productos autóctonos y de modernización del sector agroalimentario, las cadenas logísticas sostenibles, los centros de I+D y los laboratorios digitales. Surgieron asimismo planes y realidades más identificables por el común de la población, como la empresa mixta Recursos de Galicia (RDG) y el gran centro de datos de Curtis.

Es el caso también del programa de gestión sostenible de los bosques, apoyado por unanimidad en 2022 en el Parlamento de Galicia. "Pionera a nivel mundial, esta última iniciativa, que tras una concurrencia internacional ahora abanderan Altri y Greenalia, prácticamente ha concluido su tramitación administrativa y se encuentra a la espera de obtención de apoyo económico y conexión eléctrica por parte del Gobierno central", señala.

"Entregamos a Galicia un legado del que nos sentimos orgullosos. Hemos abierto caminos retadores en una época especialmente compleja como fue la pospandemia y que afortunadamente entre todos hemos logrado superar. En un momento de mucha incertidumbre y emergencia, hubo un grupo de empresas y personas que se pusieron a trabajar con el único objetivo de servir a Galicia para desarrollar un esquema innovador de colaboración. El momento ya es otro; pervive, eso sí, el espíritu de la cooperación público-privada", valora el director general de Impulsa Galicia, Julio Pombo.

Pombo agradece a los socios (Xunta de Galicia, 40 %; Abanca, 38 %; Reganosa, 12 %; y Sogama, 10 %) su determinación y compromiso con la comunidad autónoma: "Quiero reconocer también tanto a quienes me antecedieron en mis responsabilidades como a los miembros del equipo y a los actuales y antiguos integrantes de nuestros órganos de gobierno. Galicia está en deuda con ellos, y yo personalmente lo estoy".