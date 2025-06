De 0 euros a casi 2 millones: el canon que pagan en A Coruña las concesionarias municipales

El Ayuntamiento de A Coruña anunció este miércoles una instrucción de concesiones municipales que permitirá al Gobierno local ordenar la gestión por parte de terceros de sus propiedades, entre las que hay aparcamientos, espacios de hostelería, instalaciones deportivas, gasolineras y quioscos.

Hoy jueves el Concello ha hecho público el listado de las 105 concesiones que generan actividad económica de entre las más de 170 que existen. Algunas han vencido y otras están pendientes de resolución. A cada empresa adjudicataria de la concesión le corresponde el pago de un canon anual y las cantidades van de los 0 euros a los casi 2 millones de máximo.

En total, los cánones actuales por las concesiones municipales alcanzan una cantidad de 4,3 millones de euros al año, suma el Concello.

Concesiones gratuitas

Servicios gestionados por empresas municipales como Emalcsa o Emvsa no abonan canon, como ocurre con los aparcamientos de la Casa del Agua, Nuevos Ministerios, Sagrada Familia, el complejo deportivo de O Castrillón, el Materno-Oncológico y la plaza de As Conchiñas, todos con el contrato en vigor.

Sociedad para el Fomento y Desarrollo Turístico, del grupo Comar, tampoco paga nada por la gestión del Palacio de la Ópera, con concesión desde 1993 hasta 2043. También es gratis para el Deportivo el uso del estadio de Riazor, así como para la concesionaria del campo de fútbol de Agrela I.

Down Coruña no paga canon por el quiosco de la plaza de Ourense, ni Fundación Abanca por la escuela infantil de Zalaeta. Tienen coste cero seis gasolineras de Campsa y la empresa US Lleno Neno con la caducidad de su gestión en 2041, además de Radio Televisión Española por el uso de La Terraza, futura sede de la Aesia.

El Consorcio Oncológico de Galicia por el Hospital Labaca y el Liceo de Artesanos de Monelos por el conjunto inmobiliario de la calle Juan Neira tampoco abonan canon.

Los que más pagan

Un total de 1.969.205,27 euros es la cuantía de canon anual que paga Galena Hoteles por la administración del Hotel Atlántico, una concesión que cambió en 2018 en el Gobierno de Marea Atlántica y acaba en 2038.

Por debajo de esta cantidad, las más altas las asumen Gadis a través de Mercartabria por su establecimiento en el mercado de San Agustín (210.000 euros), Empark por el parking de Tabacos (76.516) y Autocares Antonio Vázquez (61.035) por un terreno para su flota en el polígono de Agrela.

En el sector de la hostelería, Indihostel paga casi 40.000 euros por el Copacabana en los jardines de Méndez Núñez y Deporhostelería por el complejo del Playa Club, 9.383 euros anuales. La concesionaria de la cafetería de la ciudad deportiva de A Torre, 8.266 euros y la del mirador-elevador de San Pedro, 6.000.

Tablas completa de concesiones

Aparcamientos

Denominación Inicio Fin Concesionario Canón (€) Aparcadoiro praza de Pontevedra - 1988 2037 SABA APARCAMIENTOS SA 10.371,25 € Aparcadoiro Orzán - Riazor 1993 2043 CATER GALICIA SL 10.360,34 € Aparcadoiro praza de María Pita 1987 En resolución APARCAMIENTOS REO SA 1.569,05 € Aparcadoiro praza de Mestre Mateo 1987 En resolución APARCAMIENTOS REO SA 971,53 € Aparcadoiro praza de Galicia 1986 En resolución APARCAMIENTOS REO SA 1.547,41 € Aparcadoiro San Cristóbal 1988 En resolución APARCAMIENTOS REO SA 1.240,65 € Aparcadoiro praza da Palloza 1988 2038 SABA APARCAMIENTOS SA 4.141,90 € Aparcadoiro Fórum Metropolitano 1995 2044 APK80 APARCAMENTOS SL 2.994,90 € Aparcadoiro Mercado de Monte Alto 1989 Vencida Prevista licitación 0,00 € Aparcadoiro Mercado das Conchiñas 2011 2056 SERVICIOS CERÁMICOS SL 7.781,08 € Aparcadoiro Cantóns 1995 2045 APAGA SA 40.248,44 € Aparcadoiro praza de Náutica 1995 2045 CONSTRUCCIONES ADOLFO SOBRINO S.A. 7.680,93 € Aparcadoiro Casa da Auga 2005 2055 EMALCSA 0,00 € Aparcadoiro praza Luis Seone - Elviña - Novos Ministerios 2022 2025 EMVSA 0,00 € Aparcadoiro Matogrande 1998 2048 COMUNIDAD DE USUARIOS DEL APARCAMIENTO SUBTERRANEO DE MATOGRANDE 7.863,80 € Mercado de Elviña (inclúe aparcadoiro e galerías comerciais) 2006 2056 BIGMALL IBÉRICA, SL 1.586,24 € Matogrande - parcela M30 - EMVSA 2006 2056 EMVSA 0,00 € Mercado Eusebio da Guarda (inclúe aparcadoiro - praza de Lugo) 2006 2056 SA INTERNACIONAL DE TERRENOS Y EDIFICIOS 17.960,38 € Aparcadoiro A Maestranza 2004 2054 APAGA SA 20.771,04 € Aparcadoiro Ronda de Outeiro - Os Mallos 1995 2046 APARCAMIENTOS LOS MALLOS SL 19.961,82 € Aparcadoiro Vioño EL-2 2008 2058 VIOÑO EL 2 S.L. 12.703,81 € Aparcadoiro Vioño EL-3 2008 2058 ASOCIACION USUARIOS VIOÑO EL 3 21.969,00 € Aparcadoiro Vioño EL-4 2008 2058 COMUNIDAD DE USUARIOS VIOÑO EL 4 14.617,40 € Aparcadoiro Vioño EL-5 2008 2058 VIOÑO EL 5, S.L. 15.166,94 € Aparcadoiro Fábrica de Tabacos 2010 2049 EMPARK APARCAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A. 76.516,25 € Aparcadoiro Recinto Feiral S-3 2009 2059 C.P.G CALLE JOSE PASCUAL LÓPEZ-CORTÓN 4 17.748,74 € Aparcadoiro Recinto Feiral S-11 2014 2064 VIVENDA CONFORT CORUÑA, SL 19.684,76 € Aparcadoiro rúa Posse 1998 2048 CONSTRUCCIONES ADOLFO SOBRINO S.A. 7.717,00 € Aparcadoiro praza Monforte 2000 2050 APARCAMIENTOS JUSTICIA SL 8.638,11 € Aparcadoiro avenida Salgado Torres 2001 2051 BANCO SABADELL, S.A. / CUPABI S.A. 17.564,92 € Aparcadoiro Linares Rivas, Alfonso Molina e Ramón de la Sagra 2001 2051 DRAGADOS, SA 12.080,34 € Aparcadoiro vial rúa San Andrés - praza da Cormelana 2015 2065 XUNTA COMPENSACIÓN POL. 1 SAN ANDRÉS-CORMELANA 4.948,74 € Aparcadoiro Ronda de Outeiro -praza das Conchiñas 1987 2065 EMVSA 0,00 € Sagrada Familia - EMVSA 2008 2058 EMVSA 0,00 € Aparcadoiro ronda de Outeiro - San Pedro de Visma 2011 2061 URBANIZACIÓN XERAIS, SL 36.978,40 € Aparcadoiro Mirador dos Castros 2003 2053 MANTENIMIENTOS Y CONSTRUCCIONES ALCUBA, SA 6.779,42 € Aparcadoiro praza de Vigo (inclúense locais comerciais) 1986 2035 APARCAMIENTOS CORUÑA, SL 908,94 € Aparcadoiro rúa Pozo 2010 2085 ISOMAN, SL 25.560,04 € Aparcadoiro ronda de Outeiro tramo avenida Fisterra- Rep. Dominicana 1987 2037 DRAGADOS, SA 1.244,09 € Aparcadoiro Polígono de Elviña - 2ª Fase 1998 2048 LOPEZ Y LEIS, SA 5.048,50 € Aparcadoiro rúa Camelias 1997 2047 CONSTRUCCIONES ADOLFO SOBRINO S.A. 3.822,44 € Aparcadoiro ronda de Outeiro - Teixeira de Pascoaes 1997 2047 APARCAMIENTOS CATRO CAMINOS, SA 12.674,54 € Materno-Oncolóxico 2015 2090 EMVSA 0,00 € Complexo polideportivo Castrillón 2011 2061 EMVSA 0,00 € Aparcadoiro San Rafael 2004 2079 INSTITUTO QUIRÚRGICO SAN RAFAEL, SA 0,00 €

Gasolineras

Denominación Inicio Fin Concesionario Canón (€) Gasolineira das Xubias 1964 Vencida REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS S.A. 3.541,43 € Gasolineira de Elviña - Salvador de Madariaga 1985 2035 REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS S.A. 9.885,09 € Gasolineira avenida do Porto 1973 Vencida CEPSA COMERCIAL PETROLEO S.A 4.564,26 € Gasolineira Alfonso Molina - Estación tren 1986 2041 CAMPSA ESTACIONES DE SERVICIO S.A. 0,00 € Gasolineira avenida Salgado Torres 1991 2041 CAMPSA ESTACIONES DE SERVICIO S.A. 0,00 € Gasolineira R. Gregorio Hernández - CEPSA 1991 2041 CAMPSA ESTACIONES DE SERVICIO S.A. 0,00 € Gasolineira praza de Portugal - 2 postos 1991 2041 CAMPSA ESTACIONES DE SERVICIO S.A. 0,00 € Gasolineira praza do Parque San Amaro 1991 2041 US LLENO NENO, SL 0,00 € Gasolineira avenida de Monelos- Eirís 1991 2041 CAMPSA ESTACIONES DE SERVICIO S.A. 0,00 €

Hostelería

Denominación Inicio Fin Concesionario Canón (€) Cafetería Manhattan e locais da praza de Pontevedra 1988 2037 MANHATTAN PLAZA , SL Incluído no

párking Cafetería Copacabana 2021 2051 INDIHOSTEL 2012 SL 39.938,50 € Cafetería Atalaya 1993 2043 SOFEPU SL 3.690,10 € Cafetería restaurante Mirador de San Pedro - Elevador-Mirador 2004 2054 MIRAMAR DE SAN PEDRO SL 6.000,88 € Restaurante Domus Prevista licitación - Cantina Aquarium Finisterrae Prevista licitación - Praia Club, cafetería, discoteca, restaurante 1998 2032 DEPORHOSTELERÍA PLAYA CLUB, SL 9.383,17 € Cafetería Centro Social Palavea 2016 Vencida JUAN LUIS PEDROS FRAGA 2.945,86 € Cafetería - quiosco parque de Santa Margarita Prevista licitación - Ambigú - Cafetería Palacio dos Deportes Prevista licitación - Cafetería da Torre 2015 2043 CENTRO DE NEGOCIOS FINISTERRE, SL 8.266,64 €

Inmuebles

Denominación Inicio Fin Concesionario Canón (€) Edificio La Terraza 1985 2035 RTVE 0,00 € Farmacia Polígono Durmideiras 2001 2051 EIMIL APENELA, JOSE LUIS ELISEO 23.017,44 € Hospital Labaca - Centro Oncolóxico 1986 2036 CONSORCIO ONCOLÓGICO DE GALICIA 0,00 € Conxunto inmobiliario rúa Juan Neira - LICEO ARTESÁNS 2006 2056 LICEO DE ARTESANOS DE MONELOS SOCIEDAD RECREATIVA 0,00 € Hotel Atlántico 2018 2038 GALENA HOTELES SL 1.969.205,27 € Palacio da Ópera 1993 2043 SOCIEDAD PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO TURÍSTICO SA 0,00 € Gardería Infantil De Zalaeta 1976 Vencida A FUNDACIÓN - ABANCA 0,00 € Quiosco praza de ourense 2024 2029 DOWN CORUÑA 0,00 €

Instalaciones deportivas

Denominación Inicio Fin Concesionario Canón (€) Polideportivo e piscina de San Diego 2000 Vencida SIDECU GESTIÓN SA 40.943,90 € Complexo polideportivo Castrillón 2011 2061 EMVSA 0,00 € Estadio de Riazor - CONVENIO CO RC DEPORTIVO 2024 2059 REAL CLUB DEPORTIVO DE LA CORUÑA SD 0,00 € Piscina de San Amaro 2003 Vencida CLUB DEL MAR DE SAN AMARO 3.507,55 € Campo de fútbol Agrela I 1991 2041 IRTA INVEST, SL 0,00 € Campo de golf Cidade Deportiva da Torre 2007 Vencida ORTO PARQUES Y JARDINES, S.L.Y SIDECU S.L. U.T.E. 6.814,34 €

Locales comerciales

Denominación Inicio Fin Concesionario Canón (€) Local comercial mercado San Agustín 2021 2051 MERCARTABRIA SLU 210.000,00 € Local comercial mercado Monte Alto 2006 2056 MERCARTABRIA SLU 48.247,39 € Tenda Aquarium Finisterrae En licitación - Estación de autobuses- CONFITERÍA 1986 2025 JESUS CAMPOS MÉNDEZ 5.885,36 € Locais comerciais Praza de España - San Roque. Local 2 1985 Vencida VANESSA NAVEIRA LOPEZ 231,83 € Locais comerciais Praza de España - San Roque. Local 6 1985 Vencida JOSE GUMERSINDO VÁZQUEZ VÁZQUEZ 264,82 €

Parcelas

Denominación Inicio Fin Concesionario Canón (€) Concesión aparcamento de autobuses Severo Ochoa 2010 2040 AUTOCARES ANTONIO VÁZQUEZ SA 61.035,80 €

Quioscos

Denominación Inicio Fin Concesionario Canón (€) Quioscos - ONCE 1980 Vencida ORGANIZACION NACIONAL DE CIEGOS ESPAÑOLES 5.199,12 € Quioscos KIGAL 2016 Vencida KIOSCOS DE GALICIA S.L. 506,52 € Quioscos KIGAL 2016 Vencida KIOSCOS DE GALICIA S.L. 526,48 € Quioscos KIGAL 2016 Vencida KIOSCOS DE GALICIA S.L. 526,48 € Quioscos de prensa 1980 Vencida Modelo común quiosco a licitar nos anos 2025-2027 654,92 € Quioscos de prensa 1980 Vencida Modelo común quiosco a licitar nos anos 2025-2027 1.964,76 € Quioscos de prensa 1980 Vencida Modelo común quiosco a licitar nos anos 2025-2027 818,64 € Quioscos de prensa 1980 Vencida Modelo común quiosco a licitar nos anos 2025-2027 1.146,12 € Quioscos de prensa 1980 Vencida Modelo común quiosco a licitar nos anos 2025-2027 654,92 € Quioscos de prensa 1980 Vencida Modelo común quiosco a licitar nos anos 2025-2027 654,92 € Quioscos de prensa 1980 Vencida Modelo común quiosco a licitar nos anos 2025-2027 1.473,56 € Quioscos de prensa 1980 Vencida Modelo común quiosco a licitar nos anos 2025-2027 2.619,68 € Quioscos de prensa 1980 Vencida Modelo común quiosco a licitar nos anos 2025-2027 261,96 € Quioscos de prensa 1980 Vencida Modelo común quiosco a licitar nos anos 2025-2027 654,92 € Quioscos de prensa 1980 Vencida Modelo común quiosco a licitar nos anos 2025-2027 327,44 € Quioscos de prensa 1982 Vencida Modelo común quiosco a licitar nos anos 2025-2027 675,36 € Quiosco prensa escalinata Santa Lucía Pechado Pechado Modelo común quiosco a licitar nos anos 2025-2027 -

