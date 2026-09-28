ENKI supera las 15.000 inscripciones para su carrera en A Coruña y amplía el número de dorsales

ENKI ha logrado un nuevo récord de participación en su carrera inclusiva, que se celebrará el 17 de octubre en A Coruña, superando las 15.000 inscripciones. Por eso, la organización ha decidido ampliar el número de dorsales con el objetivo de llegar a 17.000.

Con 15.400 participantes confirmados, la carrera ENKI se posiciona como la mayor de Galicia y entre las 20 con más corredores de España, siendo una de las más multitudinarias a nivel nacional.

Pese a aumentar su alcance, la iniciativa mantiene su objetivo de ser una carrera lúdica, inclusiva, solidaria y no competitiva para personas con y sin discapacidad.

En esta edición, como novedad, las personas participantes podrán elegir en qué franja horaria saldrán de la posición de salida.

Los horarios se irán cerrando a medida que se complete el cupo de cada salida, facilitando así la participación y la planificación.

La salida de las 14:45 horas está ya ocupada al 91% y la de las 14:00 horas está al 50%. El resto, a las 15:30, 16:15, 17:00 y 17:45 horas están ya completas.

El 100% de lo recaudado en esta cita se destinará a proyectos de ocio y deporte inclusivo.