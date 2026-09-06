La carrera ENKI de A Coruña roza las 8.000 inscripciones: así te puedes anotar

Galería: El photocall de Quincemil en la carrera ENKI 2024 de A Coruña (Parte 5) Daniel Martí A Coruña

A falta de un mes y 11 días para una nueva edición de la carrera ENKI, el evento solidario suma ya 7.962 personas inscritas. El evento tendrá lugar en A Coruña el 17 de octubre desde las 14:00 horas.

La inscripción se puede formalizar en su página web hasta el 16 de octubre a las 21:00 horas.

Como novedad, para esta XIII edición cada participante podrá escoger su horario de salida.

De todas formas, hay dos que ya están completos. La salida de las 16:15 y la de las 17:00 horas han llenado ya todas sus plazas disponibles.

Para quienes todavía no se han anotado, todavía quedan plazas en la de las 14:00, de las 14:45, de las 15:30 y de las 17:45, siendo esta la tercera más demandada y con un 46% de ocupación a falta de algo más de un mes para la carrera.

ENKI recuerda además que en cada proceso de inscripción se pueden anotar a varias personas, pero todas ellas deberán participar en el mismo horario.

También es posible anotarse presencialmente en la sección de deportes de El Corte Inglés.

El 100% de lo recaudado se destinará a proyectos de ocio y de deporte inclusivo impulsados por la entidad.

Un año más, la cita deportiva volverá a contar con su característica carrera de obstáculos inclusiva, diseñada para que la participación sea segura, accesible y, sobre todo, divertida.

Todos los detalles se irán desvelando en las próximas semanas.