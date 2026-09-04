Regresa la Gladiator Race a Santiago: un evento solidario con el dorsal 1 para un bombero jubilado

La Gladiator Race Santiago 2026, consolidada como una de las citas deportivas de referencia en Galicia, se celebrará el 12 de septiembre en la Cidade da Cultura. La carrera de obstáculos, de carácter solidario, tendrá además un gesto con Miguel Ángel Arca, bombero jubilado en la capital gallega, que llevará el dorsal número 1.

El evento, presentado ayer jueves en el Hotel Oca Puerta del Camino, contará con 2.100 participantes y tiene todas las plazas disponibles agotadas. Un total de 1.700 adultos y 400 niños deberán enfrentarse a los diferentes recorridos y obstáculos preparados para esta nueva edición.

La prueba regresará a Santiago de Compostela tras el éxito de la edición celebrada los días 6 y 7 de junio en Pontevedra, donde más de 2.000 participantes afrontaron el reto y las inscripciones se agotaron con antelación.

Así será la Gladiator Race Santiago 2026

La prueba para adultos contará con un recorrido de seis kilómetros y más de 40 obstáculos, diseñado para poner a prueba tanto la resistencia física como la capacidad mental de los participantes. La Cidade da Cultura volverá a transformarse en un gran escenario de superación, esfuerzo y compañerismo.

La programación, sin embargo, comenzará a las 11:00 horas con la Gladiator Kids, una modalidad adaptada para que los más pequeños disfruten de la experiencia gladiadora en un entorno seguro y divertido. Un total de 400 niños participarán en esta prueba infantil.

Por la tarde, desde las 16:00 horas, será el turno de los 1.700 participantes adultos, que afrontarán un exigente recorrido repleto de obstáculos y desafíos.

La competición mantendrá sus modalidades habituales. La Categoría Élite reunirá a los participantes más competitivos, mientras que la Gladiator Open permitirá disfrutar de la experiencia con un enfoque abierto y participativo, manteniendo intacta la esencia de la prueba.

Hugo entrega el dorsal 1 al bombero jubilado Miguel Ángel Arca. Cedida

La Gladiator Race Santiago 2026 será más especial, si cabe, para Miguel Ángel Arca, bombero recientemente jubilado en Santiago de Compostela que llevará el dorsal 1. Hugo, representante de Art For Dent y uno de los protagonistas de la causa solidaria de esta edición, hizo entrega personalmente del dorsal al deportista.

"Con este gesto, la Gladiator Race quiso reconocer la trayectoria de un profesional estrechamente vinculado al servicio y al compromiso con los demás, valores que conectan directamente con el espíritu de una prueba basada en el esfuerzo, la superación y el compañerismo", indica la organización del evento en un comunicado.

Una prueba solidaria

La Asociación Galega da Enfermidade de Dent, Art For Dent, recibirá parte de la recaudación obtenida a través de las inscripciones y, además, se habilitará una fila 0 para todas aquellas personas que deseen colaborar con la causa.

Como complemento a la programación, el viernes 11 de septiembre a partir de las 19:00 horas, el Hotel Oca Puerta del Camino acogerá un tardeo solidario a favor de Art For Dent.

La actividad tendrá un precio de 20 euros y contará con dos DJ en directo (Dj Vilas y Dj Dani Ferreiro), merienda a cargo del Hotel Oca Puerta del Camino, animación infantil con la empresa Mancuco y sorteos gracias a Ana Mancebo, Jessica Fabeiro, Rei Zentolo y Arturo Álvarez. Las entradas para esta actividad están disponibles en Deporticket.com.

La cita cuenta con el apoyo de la Cidade da Cultura de Galicia y con la colaboración de diferentes entidades públicas y privadas que hacen posible esta nueva edición, entre ellas Xunta de Galicia, Turismo de Galicia, Ucoga Seguros, Oca Hotels, Landing Informática, Centro Comercial As Cancelas y Cobre San Rafael.