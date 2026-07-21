El Foro Receita Deportiva sienta las bases para prescribir en Galicia el ejercicio físico

El Espacio Avenida acogió esta mañana el Foro Receita Deportiva, una iniciativa impulsada por el Clúster Galego da Industria do Deporte e o Benestar que busca avanzar en un modelo que permita integrar la actividad física dentro del sistema sanitario público y facilitar que las personas puedan acceder a programas de ejercicio adaptados a sus necesidades.

La jornada reunió a representantes de las administraciones, del ámbito sanitario, universidades, empresas deportivas, entidades sociales y profesionales del ejercicio físico con el objetivo de presentar el trabajo desarrollado durante los últimos meses para diseñar una futura prueba piloto de la denominada Receita Deportiva.

El foro fue inaugurado por el presidente del Clúster Galego da Industria do Deporte e o Benestar, Pedro Iglesias, y el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, quien defendió la necesidad de que la práctica deportiva forme parte del día a día de la ciudadanía. "Conseguir una sociedad más activa requiere la implicación de las administraciones, del sistema sanitario y de todo el tejido deportivo", afirmó.

El conselleiro recordó que el ejercicio físico no solo mejora la salud y el bienestar, sino que también contribuye a prevenir enfermedades y a aumentar la calidad de vida. En este sentido, puso como ejemplo programas impulsados por la Xunta como Xogade, dirigido a la población escolar, o Adestra a túa saúde, desarrollado en colaboración con el Servizo Galego de Saúde y los ayuntamientos para fomentar el ejercicio físico supervisado entre las personas mayores.

Calvo valoró además la iniciativa Receita Deportiva por reforzar la colaboración entre los ámbitos sanitario y deportivo y defendió que la actividad física debe estar siempre guiada por profesionales cualificados. "La promoción del ejercicio debe ir acompañada del trabajo de especialistas capaces de diseñar programas adaptados a las necesidades de cada persona y de realizar un seguimiento que garantice una práctica segura y eficaz", señaló.

Por último, reiteró el compromiso de la Xunta de seguir impulsando políticas que fomenten la práctica deportiva en todas las etapas de la vida y destacó el peso estratégico del deporte en Galicia tanto por su impacto en la salud de la población como por su capacidad para generar empleo y actividad económica.

Presentación de resultados

La directora de proyectos del Clúster, Carla da Silva, fue la encargada de exponer las conclusiones del proceso participativo, en el que colaboraron representantes de distintos sectores. "Sabemos que la evidencia científica sobre los beneficios del ejercicio físico es sólida y que Galicia dispone de un ecosistema sanitario y deportivo de gran nivel. El reto ahora es conseguir que una persona que reciba una recomendación de ejercicio sepa dónde acudir, cuál es el recurso más adecuado y cómo hacer un seguimiento de ese proceso", explicó.

Da Silva destacó que uno de los principales logros del proyecto ha sido reunir por primera vez alrededor de una misma mesa a profesionales que habitualmente no trabajan de forma conjunta. "Hemos conseguido crear un espacio real de colaboración entre empresas deportivas, profesionales del ejercicio físico, universidades, entidades sanitarias, organizaciones sociales, empresas tecnológicas e instituciones públicas. Una iniciativa de este tipo solo puede salir adelante si todos los actores trabajan de manera coordinada", aseguró.

La responsable del proyecto explicó que el proceso de trabajo permitió identificar las principales necesidades y condicionantes para desarrollar esta receta deportiva, definir las fases que debería seguir el modelo y elaborar una hoja de ruta para poner en marcha la experiencia piloto.