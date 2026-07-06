Empiezan en Santiago de Compostela los XVI Xogos do Eixo Atlántico con más de 2.000 deportistas

Los XVI Xogos do Eixo Atlántico ya han comenzado. El Estadio Verónica Boquete de Santiago de Compostela acogió ayer la ceremonia de apertura de esta semana de competición deportiva, convivencia e intercambio cultural entre la juventud de Galicia y del norte de Portugal.

El acto estuvo precedido por la actuación de los cabezudos y por diversas propuestas musicales y de animación que acompañaron la llegada de las delegaciones al recinto. La ceremonia comenzó a las 18:30 horas con el desfile de las 28 delegaciones participantes: las de Santiago de Compostela, Bragança e Viana do Castelo estuvieron acompañadas por sus respectivos grupos etnográficos, poniendo en valor el patrimonio cultural de sus territorios.

El Trofeo do Xogo Limpo Nelson Cardoso, una distinción que reconoce las actitudes y comportamientos éticos ejemplares demostrados por deportistas, personal técnico, personas dirigentes y demás integrantes de los juegos en la edición anterior, fue entregado por Hernâni Ribeiro a la delegación del municipio portugués de Amarante, representada por el concejal de la Câmara Municipal Ricardo Vieira.

Actuación de los cabezudos en el marco de la ceremonia de apertura de los XVI Xogos do Eixo Atlántico. Cedida

El reconocimiento a una persona especialmente vinculada al evento recayó en José Guilherme Aguiar por su contribución al desarrollo de esta competición, tanto como concejal de Deportes de Matosinhos, organizadora de la IX edición, como siendo alcalde de Vila Nova de Gaia, en la organización de la XI edición en colaboración con Porto y Matosinhos. La distinción fue entregada por la alcaldesa de Santiago de Compostela, Goretti Sanmartín, y por el secretario general del Eixo Atlántico, Xoán Vázquez Malo.

La ceremonia concluyó con la declaración oficial de inauguración de los XVI Xogos do Eixo Atlántico, leída por una niña y un niño participantes que estuvieron acompañados por la alcaldesa de Santiago de Compostela y por la concejala de Deportes, Pilar Lueiro.

Más de 2.000 deportistas

Los Xogos do Eixo Atlántico son un encuentro deportivo bianual que reúne a millares de jóvenes y chicos de Galicia y del norte de Portugal. Santiago de Compostela acoge por segunda vez este evento, después de la edición celebrada en 2005. Las competiciones se desarrollarán entre hoy lunes y el viernes 10 de julio.



Esta es, además, la primera edición completamente paritaria de los Juegos del Eixo Atlántico, con participación masculina y femenina en todas las modalidades deportivas: baloncesto, balonmano, voleibol, atletismo y natación. En las dos últimas disciplinas habrá también competición adaptada.

La XVI edición cuenta con la participación de 28 municipios: diez gallegos y dieciocho portugueses. Santiago de Compostela, Ourense, Lugo, Vigo, Vilagarcía de Arousa, Carballo, Ribeira, O Barco de Valdeorras, Sarria y Monforte de Lemos representan a Galicia con un total de 742 integrantes en sus delegaciones.

Matosinhos, Maia, Felgueiras, Vila Nova de Famalicão, Braga, Viana do Castelo, Bragança, Porto, Valongo, Vila Nova de Gaia, Amarante, Vila do Conde, Fafe, Vila Real, Peso da Régua, Santa Maria da Feira, Barcelos y Guimarães son los municipios portugueses presentes en el evento, sumando 1.459 personas.

Las competiciones se desarrollarán en 11 instalaciones deportivas de las zonas urbanas y rurales. Las sedes serán los pabellones municipales de Santa Isabel (balonmano y baloncesto), Vite (voleibol), Lorenzo de la Torre (baloncesto), Restollal (voleibol), Pontepedriña (voleibol) y Fontiñas (baloncesto), así como los pabellones de los centros educativos CEIP Pío XII (baloncesto), CEIP de Rubios (balonmano) e IES Monte de los Postes (baloncesto).

El pabellón del CEIP Quiroga Palacios permanecerá como instalación de reserva para balonmano. Las pruebas de atletismo se disputarán en el estadio de la Universidade de Santiago de Compostela y las de natación en la piscina del complejo deportivo municipal de Santa Isabel.