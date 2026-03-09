Casi 300 escolares participan en Lugo en una jornada de deporte inclusivo de la Fundación ENKI

Cerca de 300 alumnos y alumnas de educación primaria de nueve centros educativos de la provincia de Lugo participaron este lunes en una jornada de deporte inclusivo organizada por la Fundación ENKI en el Estadio Gregorio Pérez Rivera.

La iniciativa permitió a los escolares conocer y practicar diferentes disciplinas deportivas adaptadas, además de descubrir materiales y vehículos diseñados para personas con diversidad funcional.

El encuentro forma parte del programa Jornadas de sensibilización en centros educativos, que la entidad desarrolla desde el pasado mes de enero en diferentes localidades de Galicia a través de charlas en colegios y actividades prácticas con deportistas.

Durante la jornada, los estudiantes pudieron participar en diez estaciones deportivas bajo el lema Ponte en mi lugar, una propuesta diseñada para acercar la realidad del deporte inclusivo de forma participativa y vivencial.

Las actividades buscaban fomentar el respeto a la diversidad funcional y promover una visión más inclusiva del deporte entre los más jóvenes.

El acto contó con la presencia del presidente de la Fundación ENKI, Ángel López, y de la directora de la entidad, que estuvieron acompañados por el concejal de Urbanismo, Deportes y Juventud del Ayuntamiento de Lugo, Jorge Bustos.

La jornada también contó con la colaboración de entidades y clubes deportivos que trabajan en el ámbito del deporte inclusivo, como el Club Atletismo Sada, Atletismo Adaptado, la Asociación Sociocultural ASCM Boccia, la Fundación Breogán o Abeconsa Basketmi Ferrol BSR, además del apoyo de la Xunta de Galicia y varias empresas colaboradoras.

Entre los centros educativos participantes se encontraban CEIP Virxe do Corpiño, CEIP Laverde Ruiz, CEIP O Vicedo, CEIP Plurilingüe Virxe da Luz, CEIP de Quiroga, CPR Sagrado Corazón de Jesús, CEIP Plurilingüe Santa Rita, CEIP Plurilingüe San Xoán y CEIP Luís Pimentel.

Con esta actividad en Lugo, la Fundación ENKI continúa su recorrido por Galicia para acercar el deporte inclusivo a los escolares, tras haber pasado ya por A Coruña.

Las jornadas también se celebrarán próximamente en las provincias de Ourense y Pontevedra.

La Fundación ENKI, creada en 2013, trabaja para promover la inclusión social de las personas con diversidad funcional a través del deporte y el ocio, impulsando iniciativas que buscan sensibilizar a la sociedad y eliminar las barreras que todavía existen para muchas personas.