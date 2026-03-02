ENKI celebra en A Coruña sus jornadas inclusivas: "Es una forma de ponerse en el lugar de otro"

Un grupo de escolares participa en una de las actividades de deporte adaptado Quincemil

La Fundación Enki celebra en A Coruña una nueva edición de sus jornadas provinciales de sensibilización, que congregan a cerca de 500 alumnos de 14 centros educativos en torno al deporte inclusivo y adaptado.

Las actividades se desarrollan los días 2 y 3 de marzo en el Palacio de Exposiciones y Congresos de A Coruña (Palexco), donde esta mañana, a las 10:30 horas, tuvo lugar la presentación oficial del encuentro, que inaugura el calendario provincial de este programa educativo.

En el acto participaron la directora Xeral de Promoción da Igualdade, María Quintiana; los concejales de Educación, Formación e Innovación Tecnológica y de Deportes del Concello de A Coruña, Juan Ignacio Borrego Vázquez y Manuel José Vázquez Martínez; el presidente y la directora de la Fundación ENKI, Ángel López y Carmen Touza. También asistió durante la jornada la delegada Territorial de la Xunta de Galicia en A Coruña, Belén Mª do Campo Piñeiro.

El presidente de la Fundación ENKI, Ángel López, puso en relieve la buena acogida de la iniciativa por los centros escolares, pero también por todos los colaboradores. Además, recordó que estas jornadas sirven para visibilizar lo que se habló en las aulas: "Hoy dejáis de imaginar y pondréis en el lugar de otros niños y niñas de vuestra edad que necesitan un material adaptado para poder hacer deporte".

Aprender inclusión a través del deporte

Las jornadas permiten al alumnado participar en diferentes experiencias deportivas adaptadas mediante estaciones denominadas "ponte en mi lugar", diseñadas para fomentar la empatía y acercar la realidad de la diversidad funcional desde una perspectiva práctica.

A través de estas actividades, los escolares experimentan las dificultades y barreras que muchas personas encuentran para practicar deporte, promoviendo valores de igualdad, respeto e inclusión.

Centros participantes

En la jornada de este lunes participaron escolares y profesorado de los centros CEIP Roxos, CEIP de Galán, CEIP San Xosé Obreiro, CEIP Pío XII y CPR Plurilingüe Divino Maestro.

Las actividades continuarán mañana, 3 de marzo, con alumnado procedente de CEP A Picota, CPR Sagrado Corazón de Jesús, CEIP O Marbán, CEIP de Pazos Mestre García Niebla, CEP Xosé María Brea Segade, CPR Hijas de Cristo Rey, CEIP Ledicia y CEIP Curros Enríquez.

Presentación de las jornadas provinciales de deporte inclusivo impulsadas por la Fundación ENKI Quincemil

Una herramienta educativa para sensibilizar

El profesorado participante destaca el valor pedagógico de la iniciativa. María Pouso Naveira, docente del CEIP Sal Lence, considera que estas experiencias ayudan a ampliar la mirada del alumnado: "Es importante que los niños y niñas vean que existe otra normalidad y que puedan sentirse identificados con realidades distintas, porque la vida puede cambiar".

Por su parte, Irene Fernández Gómez, profesora del CEIP Pío XII de Santiago, subraya que la actividad permite comprender mejor las dificultades que afrontan muchas personas: "Es una forma de ponerse en el lugar de otros y entender las barreras que tienen que superar para participar en el deporte y en la sociedad en general".

El profesorado participante también destaca el recorrido previo que muchos centros realizan junto a la Fundación ENKI para trabajar la inclusión antes de las jornadas presenciales. Iago Vidal, maestro del CEIP Pío XII de Santiago de Compostela, explica que el alumnado ya había tenido un primer contacto con el deporte adaptado meses atrás. "Nosotros colaboramos con ENKI organizando una carrera inclusiva en el centro el pasado 3 de diciembre. Vinieron a darnos una charla sobre cómo compiten los deportistas en pruebas oficiales y, a partir del interés del alumnado, fuimos conociendo distintos deportes y las adaptaciones que utilizan. Ahora estamos aquí probándolos en primera persona", señala.

El docente destaca especialmente la implicación de los estudiantes durante las actividades prácticas. "Estamos conociendo vehículos tipo tándem o sillas adaptadas para empujar y se les ve muy motivados. Hay muchos colegios con ganas de participar y las sensaciones son muy buenas. Es muy importante que el alumnado pueda vivir esto", añade.

También los propios escolares ponen voz a la experiencia. Alumnos del CEIP San Xosé Obreiro coincidieron en señalar el carácter educativo y participativo de la jornada. Daniel Losada considera que se trata de una iniciativa necesaria: "Nos parece una actividad divertida y muy importante".

Para Evelyn Buján, la clave está en la empatía que generan las actividades: "Me ha parecido muy divertida y además podemos ponernos en la piel de las personas con discapacidad y verlo de otra manera".

En la misma línea, Nicole Carmola destaca la dificultad añadida que implican algunas pruebas adaptadas: "Me ha gustado mucho. Es mucho más difícil hacer deporte sin poder ver y esta actividad nos ayuda a entender cómo se sienten y las dificultades que tienen".

El programa es posible gracias a la colaboración de entidades y clubes deportivos locales como Club Atletismo Sada (CAS), ASPACE Coruña, Asociación Sociocultural ASCM y Club Esgrima Coruña, además del apoyo de la Xunta de Galicia, Vegalsa-Eroski, Grupo Lanzal, Mastil y Quincemil. Esta edición incorpora además las ilustraciones de Héctor Francesch como herramienta educativa dentro de las dinámicas.