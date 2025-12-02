La San Silvestre 2025 homenajeará al club Maxia en A Coruña

A Coruña ya ha encendido las luces de Navidad, estrenado su mercadillo navideño y arrancado una programación con las citas típicas de esta época del año. Entre ellas, no podía faltar la popular carrera de San Silvestre.

Los coruñeses y coruñesas podrán despedir el 2025 corriendo un recorrido de 7 kilómetros que pasará por algunos de los puntos más emblemáticos de la ciudad como las galerías de la Marina, el Obelisco o el Paseo Marítimo, además de la Torre de Hércules o el Castillo de San Antón.

Durante un acto de presentación de la carrera esta mañana en María Pita, la alcaldesa Inés Rey destacó que "este clásico que enche o 31 de decembro de deporte e despedida do ano vai render homenaxe ao club de patinaxe artística Maxia, que conta entre os seus deportistas con Lucas Yáñez ou os irmáns Blanco".

También estuvieron presentes representantes de clubs como Bolboretas o Auga de Dragon Boat, dos equipos con deportistas que han pasado por un cáncer.

La prueba deportiva será también solidaria. Durante la misma se recogerán alimentos para la Cocina Económica y para Cáritas.

Además de la categoría absoluta, con un recorrido de 7,5 kilómetros, la San Silvestre vuelve un año más como evento familiar. Así, habrá también categoría Infantil A, con 1,2 kilómetros, una Infantil B, con 600 metros, otra Infantil C, con 200 metros y una Chupete, con 100 metros. A estas se suman la Marcha Nórdica y la CanSilvestre.

Las pruebas infantiles tendrán lugar a las 16:00, 16:15, 16:30 y 16:45 horas, mientras que la prueba absoluta dará comienzo a las 17:00 horas.

Por el momento hay ya más de 3.200 personas inscritas en la carrera popular de los casi 6.000 dorsales disponibles para todas las pruebas.

Tal y como apuntó la alcaldesa en rueda de prensa, entre las personas inscritas hay ya un 15% de inscripciones de fuera de la ciudad. Desde la organización, explican que entre sus objetivos es que haya más chicas adolescentes que se apunten a la carrera para fomentar así la participación femenina en el deporte. En categorías inferiores ya hay más presencia de niñas que de niños, pero al llegar a la adolescencia muchas dejan de lado la práctica deportiva.

Las inscripciones podrán realizarse online a través de las webs www.sansilvestrecoruna.com y www.championchipnorte.com.

También será posible apuntarse de forma presencial en El Corte Inglés de la calle Ramón y Cajal, 57, desde el 17 de noviembre hasta el 21 de diciembre, o hasta completar el número máximo de dorsales. Además, quienes se inscriban antes del 10 de diciembre podrán beneficiarse de un precio reducido.

El concelleiro de Deportes, Manuel Vázquez, valoró la importancia de esta cita deportiva, en una ciudad "que se mueve, que participa y que practica un deporte abierto e inclusivo" para celebrar el deporte "como una forma de vida" antes de confirmar su asistencia a la San Silvestre de A Coruña.