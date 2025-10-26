Abre el primer centro especializado en capoeira de Santiago: "Trabajo en lo que me gusta"

El primer encuentro que tuvo Erik Nascimento, o "Modelo" como lo conocen ya todos sus alumnos, con la capoeira fue con seis años en su Brasil natal. Su padre lo anotó junto con su hermano a clases y, hace cinco meses, fundó la primera escuela de capoeira en Santiago, Kory Training, en el número 35 de la calle Restollal.

Cuando su maestro en Brasil, Jeolon Vieira (primera persona que introdujo la capoeira en Nueva York), viajaba a distintos campeonatos, Erik se quedaba como profesor e impartía clases. "Cuando llegaba de 50 alumnos pasaban a 60", bromea Erik.

Llegó a Galicia en 2003 e imparte clases en el Multiusos Fontes do Sar, también como instructor de capoeira, un trabajo que compagina con su propio centro en el que también tiene un espacio para el entrenamiento personal. Muchos de sus alumnos proceden de este gimnasio, pero otros vienen nuevos.

"Desde que llegué a España, tenía en mente montar algo para mí. Tener una responsabilidad mía y tener un centro dedicado a la capoeira para que las personas pudieran aprender no solo de patadas o acrobacias, también de la musicalidad y de la historia", explica Erik.

En sus clases conocer la historia de esta práctica es tan importante como el deporte. "Antiguamente, los afroafricanos disfrazaban la lucha con la capoeira y fue una costumbre y creencias de ellos que empezaron a entrenar disfrazados de un baile, la capoeira. Cuando ellos tenían que escapar, utilizaban esta arte marcial que estaban entrenando".

Comenta que esta nueva aventura le da un poco de "miedo". "Llevaba 21 años en un centro y venir para un sitio y ver la reacción de cada persona es jugar un poco con la suerte, pero trabajo en lo que me gusta", aclara Erik. Sin embargo, en tan solo cinco meses el centro ya reúne a más de 100 alumnos.

Imparte clases a alumnos de todas las edades, desde niños de cuatro años a personas de 70. "Vienen muchas chicas, no solo aprender un arte marcial, también para trabajar el desarrollo del cuerpo rápidamente mientras te fortaleces", aclara Erik quien comenta que los beneficios de esta práctica deportiva son muchos. "La coordinación, la agilidad, el cardio pulmonar, la resistencia, la capoeira también sirve para desconectar, que también es muy importante".

Erik practicando capoeira

Fuera de la capoeira, Erik también ofrece en su centro entrenamiento personal en donde adapta ejercicios para cada alumno. "Cada día voy conociendo a la persona, también sus limitaciones, eso queda guardado y ya lo tengo mentalizado", explica.

Kory Training ofrece clases de capoeira los martes, jueves y viernes de ocho a nueve y media. Los más pequeños también pueden disfrutar de esta disciplina los lunes y jueves, de seis a siete. Para anotarse es necesario llamar al 675 255 256 o presencialmente en el centro.