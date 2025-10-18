La Carrera ENKI reúne en A Coruña a 15.000 personas y bate récord histórico de recaudación

Unas 15.000 personas recorrieron este sábado por la tarde las calles de A Coruña a favor de la inclusión y la solidaridad. Fue en la carrera más divertida del año, la Carrera ENKI, conocida por sus divertidos disfraces y pruebas. A lo largo de la tarde, los participantes desfilaron desde el Teatro Rosalía en salidas escalonadas según el color de sus dorsales, en un ambiente lleno de risas, música y fiesta.

Una edición más, las pruebas de obstáculos fueron todo un éxito. Los participantes recorrieron la zona de la Marina mientras batallaban con espuma y harina (sin gluten). Además, la carrera estuvo adaptada a todas las personas, un aspecto que la hace única. Esta XII edición ha conseguido recaudar 106.230 euros, una cantidad sin precedentes en su historia.

La prueba arrancó a las 16:00 horas junto al Teatro Rosalía de Castro, y desde horas antes se podía ver a los primeros participantes por la zona ataviados con sus originales disfraces. Entre ellos destacaban

Minutos antes de la primera salida la música, la animación y el buen ambiente ya se habían apoderado del Obelisco de A Coruña. Destacaban disfraces como huevos fritos, magos, buceadores, bomberos, pingüinos y tiburones, entre otros. No faltaron tampoco las tradicionales olas, bailes y coreos de "Enki", que cada año se repiten y contagian el ánimo a todos los asistentes.

Tras una cuenta atrás de 10 segundos, los participantes echaron a correr. Los primeros, niños de unos 6 años de edad, no perdonaron y echaron a correr con todas sus fuerzas, aunque no era necesario porque la Carrera ENKI no premia la velocidad, sino la originalidad con la que se participa.

En el recorrido hasta el Paseo del Parrote, donde se encontraba la meta, los más de 15.000 participantes disfrutaron del "buen rollo", la música y los obstáculos. Ya a las 19:00 horas, cuando todos habían cruzado la meta, la organización hizo entrega de los premios ENKI a: el equipo más numeroso, el equipo con el disfraz más original y el equipo más animado.