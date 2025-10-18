La Carrera ENKI reúne en A Coruña a 15.000 personas y bate récord histórico de recaudación
La ya tradicional prueba fue un auténtico éxito donde familias, asociaciones y empresas disfrutaron de una jornada deportiva especial por la inclusión
Unas 15.000 personas recorrieron este sábado por la tarde las calles de A Coruña a favor de la inclusión y la solidaridad. Fue en la carrera más divertida del año, la Carrera ENKI, conocida por sus divertidos disfraces y pruebas. A lo largo de la tarde, los participantes desfilaron desde el Teatro Rosalía en salidas escalonadas según el color de sus dorsales, en un ambiente lleno de risas, música y fiesta.
Una edición más, las pruebas de obstáculos fueron todo un éxito. Los participantes recorrieron la zona de la Marina mientras batallaban con espuma y harina (sin gluten). Además, la carrera estuvo adaptada a todas las personas, un aspecto que la hace única. Esta XII edición ha conseguido recaudar 106.230 euros, una cantidad sin precedentes en su historia.
La prueba arrancó a las 16:00 horas junto al Teatro Rosalía de Castro, y desde horas antes se podía ver a los primeros participantes por la zona ataviados con sus originales disfraces. Entre ellos destacaban
Minutos antes de la primera salida la música, la animación y el buen ambiente ya se habían apoderado del Obelisco de A Coruña. Destacaban disfraces como huevos fritos, magos, buceadores, bomberos, pingüinos y tiburones, entre otros. No faltaron tampoco las tradicionales olas, bailes y coreos de "Enki", que cada año se repiten y contagian el ánimo a todos los asistentes.
Tras una cuenta atrás de 10 segundos, los participantes echaron a correr. Los primeros, niños de unos 6 años de edad, no perdonaron y echaron a correr con todas sus fuerzas, aunque no era necesario porque la Carrera ENKI no premia la velocidad, sino la originalidad con la que se participa.
En el recorrido hasta el Paseo del Parrote, donde se encontraba la meta, los más de 15.000 participantes disfrutaron del "buen rollo", la música y los obstáculos. Ya a las 19:00 horas, cuando todos habían cruzado la meta, la organización hizo entrega de los premios ENKI a: el equipo más numeroso, el equipo con el disfraz más original y el equipo más animado.
En cuanto a las entidades sociales, los premios de esta edición han aumentado hasta 20, duplicando la cifra respecto al año pasado, lo que permitirá a más de 300 personas con discapacidad disfrutar del ocio y el deporte. Todo ello gracias a los participantes, ya que la recaudación se destina íntegramente a fomentar el acceso al deporte para personas con discapacidad.
Entre los premios, se incluyeron rutas fluviales para dos entidades: Centro de Atención a Persoas con Discapacidade y Aspronaga; y actividades de iniciación al paddle surf, entregados a GRUMICO, ONCE y la Asociación Nuestra Señora de Chamorro. También se han incluido rutas de senderismo y orientación para cuatro entidades: ASPERGA, Asociación Aspanaes, Liga Reumatológica y ASPADISOL; y pases para participar en actividades de plogging y creatividad, que se entregaron a la Fundación Adcai, la Asociación Galega de Persoas Amputadas (AGAPA), FEGEREC y la Asociación Síndrome de Down.
Por otro lado, han premiado a SOMOS MARINES con doce plazas para el Campamento de verano inclusivo de ENKI, y a la Asociación Síndrome Williams Galicia (ASWG) con diez plazas para un fin de semana de aventura en la nieve. Y, finalmente, Un Paso Máis ha sido premiada con un vuelo en paramente y Dano Cerebral A Coruña con una experiencia de 3 días en el Camino de Santiago.