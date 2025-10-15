Gestán se suma un año más a la carrera ENKI con un obstáculo que promueve la sostenibilidad y la inclusión

Gestán renueva su compromiso con la inclusión, la sostenibilidad y el movimiento participando un año más en la Carrera ENKI, que se celebrará el sábado 18 de octubre en A Coruña. La compañía formará parte de esta gran fiesta del deporte y la diversidad con un nuevo obstáculo diseñado para inspirar trabajo en equipo, conciencia ambiental y energía positiva, en línea con el lema de la campaña 2025: “Ponte en movimiento”.

El reto preparado por Gestán sorprenderá a los participantes con un recorrido formado por contenedores de colores, símbolo de la importancia del reciclaje y la gestión responsable de los residuos. Cada diseño hace un guiño a fechas señaladas del calendario vinculadas a la sostenibilidad y la inclusión: el Día de la Energía Limpia (26 de enero), el Día de la Tierra (24 de abril), el Día de los Océanos (8 de junio), el Día contra el Cáncer de Mama (19 de octubre) y el Día de la Discapacidad (3 de diciembre).

En el interior del obstáculo destacará una mano gigante con un mensaje claro: todos formamos parte del movimiento. Es una referencia directa al espíritu del spot oficial de ENKI, que recuerda que los grandes cambios empiezan cuando alguien da el primer paso… y los demás se suman.

Entre los contenedores se instalará además una red intermedia por la que los corredores deberán pasar por debajo, una metáfora de cómo superar juntos los retos y avanzar hacia un futuro más sostenible. El recorrido culminará con un lanzamiento de polvos Holi, llenando el ambiente de color, alegría e inclusión.

De forma paralela, Cafés Lúa participará con su coffee truck solidario, desde el que se servirán cafés y bebidas. El 50 % de las ventas se destinará a fines sociales, reforzando el compromiso de la marca con las personas y el entorno.

Impulsada por la Fundación ENKI y el Concello da Coruña, la Carrera ENKI se ha consolidado como el mayor evento de deporte inclusivo de Galicia, reuniendo cada año a miles de personas que, con humor, energía y compañerismo, demuestran que todos los obstáculos pueden superarse.