Santiago anuncia la fecha para la 46ª edición de la carrera pedestre popular

El próximo domingo 26 de octubre Santiago de Compostela celebrará la 46ª edición de la Carreira Pedestre. El recorrido tendrá su punto de salida en la avenida de Xoán XXIII a las 10:00 horas y la línea de meta se situará en la plaza del Obradoiro.

Durante la presentación de la carrera, celebrada en el Hotel Monumento San Francisco, la concelleira de Deportes, Pilar Lueiro, destacó que el deporte "en todas as súas formas e disciplinas, constrúe, competición a competición, evento a evento, carreira a carreira, boa parte da Compostela que somos: inclusiva, igualitaria, participativa, competitiva, dinámica, inspiradora e orgullosa de si mesma".