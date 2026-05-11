El Racing Club Ferrol inaugura el Área 1919, su nueva zona hospitality en A Malata

El Racing Club Ferrol inaugurará el próximo jueves 14 de mayo el Área 1919, la nueva zona hospitality ubicada en el estadio de A Malata y concebida como un espacio para empresas, patrocinadores y miembros del Club de Empresas RCF 1919.

El acto contará con la presencia de representantes del consejo de administración encabezados por el presidente del club, Manuel Ansede, además de autoridades, patrocinadores, representantes de la masa social y medios de comunicación.

La jornada incluirá un acto institucional y un ágape en el propio espacio, que servirá como presentación oficial de una infraestructura pensada para mejorar la experiencia de patrocinadores y colaboradores durante los días de partido. El club también prevé utilizar esta nueva zona para conciertos, charlas, conferencias o reuniones en jornadas sin competición.

Durante el evento se celebrarán además dos charlas-coloquio moderadas por la periodista Elba de la Barrera. La primera abordará algunos de los proyectos inmediatos de la entidad, entre ellos la futura ciudad deportiva, la renovación de la cubierta de A Malata y la proyección económica y social del club. En ella participarán representantes municipales del Concello de Ferrol, el presidente del Racing, Manuel Ansede, y el director de marketing, Daniel Agra.

Un espacio dividido en dos zonas

La segunda mesa estará centrada en el propio Área 1919, su funcionalidad y su papel dentro de la estrategia de crecimiento y patrocinio del club. Durante esta intervención tomarán la palabra algunas de las empresas que participaron en el desarrollo del espacio, entre ellas Prace, Jotun, Carpinterías Seijas, Coca-Cola y Estrella Galicia.

El Área 1919 está situada en la grada de Tribuna Sur de A Malata y dispone de una superficie de 150 metros cuadrados. El espacio se divide en una zona general y otra VIP y supone la primera experiencia hospitality impulsada por el Racing Club Ferrol.

La inauguración se celebrará además pocos días antes del encuentro que el conjunto ferrolano disputará el domingo 17 de mayo frente al Osasuna Promesas en A Malata, cita en la que la nueva zona comenzará ya a integrarse en la experiencia de partido.

Networking y relación con patrocinadores

El Club de Empresas RCF 1919 nació con el objetivo de fortalecer la relación entre el Racing Club Ferrol y sus empresas patrocinadoras, generando un espacio de encuentro orientado al networking y a la creación de nuevas oportunidades de colaboración.

Según explica el club, la iniciativa busca ir más allá de la visibilidad de marca y fomentar sinergias entre entidades mediante encuentros, activaciones y actividades específicas vinculadas al entorno empresarial y deportivo.