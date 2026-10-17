Rescatan a dos participantes durante una prueba deportiva de kayak en la playa de Oza, en A Coruña

Dos deportistas que participaban en una prueba de kayak en la zona de la playa de Oza, en A Coruña, fueron rescatados este sábado después de que se alertase de su desaparición en el mar. El aviso se recibió en el 112 Galicia alrededor de las 14:00 horas, cuando un particular comunicó que faltaban dos participantes de la competición.

La alerta movilizó un amplio dispositivo de emergencia en el que participaron Salvamento Marítimo, el Servizo de Gardacostas de Galicia, la Guardia Civil, la Policía Nacional, los Bomberos, la Policía Local y los voluntarios de Protección Civil de A Coruña.

Varias embarcaciones comenzaron las labores de búsqueda, entre ellas la Hércules, de Salvamento Marítimo. Durante el operativo, la Policía Local informó de la localización de un kayak que permanecía a flote a una distancia considerable de la costa.

Poco después, Salvamento Marítimo consiguió rescatar a uno de ellos, mientras que el segundo fue puesto a salvo por la propia organización de la prueba deportiva.

Hasta el lugar también se desplazaron profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 para valorar el estado de los dos participantes y prestarles asistencia. Finalmente, uno de ellos tuvo que ser trasladado en ambulancia al Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC).